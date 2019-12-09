В Японии медведь устроился на зимовку в поликлинике

Медведь устроился на зимнюю спячку на складе поликлиники города Минами-Уонума в префектуре Ниигата. Зверь был обнаружен в воскресенье сотрудником транспортной фирмы, доставившим на склад грузы. Медведь мирно спал, лежа на боку.

Медучреждение было закрыто, всех пациентов отправили по домам. Прибывшие на место полицейские пытались разбудить медведя при помощи фонарика, которым светили ему в глаза. Однако животное хоть и реагировало на свет, но просыпаться не собиралось, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NHK.

Сейчас сотрудники полиции и представители местного общества охотников решают, как быть в данной ситуации. По словам профессора Хидэо Ногути из Университета Ниигаты, в этом году в горах у медведей было мало корма. В поисках еды один из них, видимо, перебрался в окрестности города, где и решил устроиться на зимовку.

Отметим, что на основной территории Японии распространены азиатские черные медведи, численность которых достигает 20 тысяч особей. Длина тела этих животных не превышает полутора метров, вес - до 120 кг, питаются в основном растительной пищей.