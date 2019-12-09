В Японии начались совместные с США командно-штабные учения

Японо-американские командно-штабные учения "Ямасакура" стартовали в понедельник на военной базе Асака, расположенной на севере Токио. По данным информационного агентства Kyodo, тренировки продлятся до 16 декабря.

При помощи компьютеров будет разыграно отражение комплексного нападения со стороны условного противника. Планируется отработать действия против вражеского десанта и массированных диверсионных атак в крупных городах. В сценарий будут включены кибернетическая и электронная войны, пишет ТАСС. Отмечается, что в учениях будут также задействованы объекты на островах Кюсю и Окинава.

Японо-американские учения "Ямасакура" проводятся с 1982 года. В них участвуют также наблюдатели от вооруженных сил Австралии и Канады.