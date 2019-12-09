В Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией

В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов). Они были выпущены при президенте Викторе Януковиче и полностью выкуплены российской стороной, однако новые киевские власти отказались выплачивать долг. Спор тянется уже четыре года.

Сегодня, согласно информации с сайта суда, проходит первое заседание, продолжаться слушания будут четыре дня. А вот решение будет вынесено уже в 2020 году, если украинская сторона вновь не затянет процесс.

Ранее адвокаты, нанятые Киевом, пытались убедить британские суды низших инстанций в том, что евробонды были выпущены под принуждением, а у тогдашнего министра финансов не было на это полномочий. Тем не менее, в 2017 году Украину обязали вернуть долг, однако суд разрешил ответчику обжаловать это решение. Вердикт Апелляционного суда, вынесенный в 2018 году, не устроил уже обе стороны (часть аргументов Киева была отвергнута, но остался вопрос о "принуждении"). И теперь дело перешло в Верховный суд.