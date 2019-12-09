В МФТИ открылась совместная с "Яндекс" лаборатория компьютерных наук

Физтех-школа прикладной математики и информатики МФТИ вместе с компанией "Яндекс" запускают исследования в области компьютерных наук - в новой совместной лаборатории. Ученые будут работать над развитием технологий машинного обучения, компьютерного зрения, информационного поиска, рекомендательных систем, обработки естественного языка и машинного перевода.

По словам ректора МФТИ Николая Кудрявцева, искусственный интеллект и машинное обучение входят в число ключевых направлений развития, которые определил для себя вуз.

- Мы очень рады тому, что открываем лабораторию, которая будет развивать технологии не сегодняшнего, а завтрашнего дня, - отметил Николай Кудрявцев.

Стать лаборантами смогут студенты и аспиранты не только Физтеха, но и других вузов. Нужно лишь написать нескольких тестовых заданий и пройти собеседование. Важно: сотрудники лаборатории будут получать зарплату, так что смогут посвятить все свое время науке.

- "Яндекс" и МФТИ сотрудничают уже более десяти лет, - говорит гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина. - Работа со студентами и аспирантами - одно из важных направлений для нас. В компании работает много выпускников Физтеха: сочетание отличной фундаментальной подготовки с исследовательским складом ума делает их прекрасными специалистами.

В Физтех-школе прикладной математики и информатики (ФПМИ) у "Яндекса" уже есть "прописка" - работает сильная кафедра анализа данных. Теперь появится исследовательское подразделение.

- У нас создана уникальная атмосфера для единения науки и индустрии, - подчеркнул директор ФПМИ Андрей Райгородский. - Открываются новые кафедры и лаборатории, как от академии наук, так и от технологических компаний. Только в этом учебном году у нас открылась базовая кафедра Математического института им. Стеклова РАН и четыре новых лаборатории. Открытие новой лаборатории "Яндекса" точно порадует наших студентов и абитуриентов.