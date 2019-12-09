В МФТИ открылась совместная с "Яндекс" лаборатория компьютерных наук

Новости

Президент Турции утвердил закон о налоге на проживание в отелях страны 16:05
Когда в Москву придут морозы 16:05
Почему жители уральского села Косулино два месяца обходятся без газа 15:56
На Кубани врачи спасли мужчину, которому грозила ампутация ноги 15:53
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео 15:50
Путин посвятит день прав человека правозащите 15:44
В Пензенской области в ДТП с участием автобуса погиб человек 15:41
В "Орленке" известная актриса станет "звездной вожатой" 15:40
У "Сумеречной саги" появится приквел-спинофф про Эдварда Каллена 15:40
Назван продукт, снижающий уровень холестерина 15:35
Собянин: В Москве централизуют онкологическую службу 15:34
В парке Сочи решили продавать билеты не по возрасту, а по росту 15:32
Новый вид титанозавра обнаружен в Эквадоре 15:28
В Карачаево-Черкесии 31 декабря сделают выходным 15:20
Вышел трейлер VR-игры по мотивам культового сериала "Твин Пикс" 15:20
Санкции WADA не коснутся чемпионата Европы по футболу 2020 года 15:18
Консультант по этикету назвала самые плохие подарки на Новый год 15:10
В Липецке два человека погибли при изготовлении кустарного дизтоплива 15:09
Впечатляющую выставку боевых дронов КНР сняли из космоса 15:07
На торги выставят первое издание "Евгения Онегина" за 4,5 млн рублей 15:04
В Пермском крае поезд насмерть сбил 18-летнюю девушку 15:00
Видео: у экскаватора на ходу оторвалось колесо 15:00
Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной 14:50
Общая транспортная карта может появиться у Москвы и области 14:48
Светлана Агапитова покинет пост петербургского детского омбудсмена 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
09.12.2019 15:30
Рубрика: Общество

В МФТИ открылась совместная с "Яндекс" лаборатория компьютерных наук

Текст: Мария Агранович
Физтех-школа прикладной математики и информатики МФТИ вместе с компанией "Яндекс" запускают исследования в области компьютерных наук - в новой совместной лаборатории. Ученые будут работать над развитием технологий машинного обучения, компьютерного зрения, информационного поиска, рекомендательных систем, обработки естественного языка и машинного перевода.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

По словам ректора МФТИ Николая Кудрявцева, искусственный интеллект и машинное обучение входят в число ключевых направлений развития, которые определил для себя вуз.

- Мы очень рады тому, что открываем лабораторию, которая будет развивать технологии не сегодняшнего, а завтрашнего дня, - отметил Николай Кудрявцев.

Фото: pixabay.com
Исследование опровергло известный стереотип об ошибках

Стать лаборантами смогут студенты и аспиранты не только Физтеха, но и других вузов. Нужно лишь написать нескольких тестовых заданий и пройти собеседование. Важно: сотрудники лаборатории будут получать зарплату, так что смогут посвятить все свое время науке.

- "Яндекс" и МФТИ сотрудничают уже более десяти лет, - говорит гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина. - Работа со студентами и аспирантами - одно из важных направлений для нас. В компании работает много выпускников Физтеха: сочетание отличной фундаментальной подготовки с исследовательским складом ума делает их прекрасными специалистами.

В Физтех-школе прикладной математики и информатики (ФПМИ) у "Яндекса" уже есть "прописка" - работает сильная кафедра анализа данных. Теперь появится исследовательское подразделение.

- У нас создана уникальная атмосфера для единения науки и индустрии, - подчеркнул директор ФПМИ Андрей Райгородский. - Открываются новые кафедры и лаборатории, как от академии наук, так и от технологических компаний. Только в этом учебном году у нас открылась базовая кафедра Математического института им. Стеклова РАН и четыре новых лаборатории. Открытие новой лаборатории "Яндекса" точно порадует наших студентов и абитуриентов.

Общество Образование Компании Информационные технологии Яндекс
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров посетит США по приглашению Помпео
Болгария заявила о готовности принимать газ из "Турецкого потока"
Российские компании стали готовиться к повышению зарплат
В России предложили приравнять воровство из бюджета к госизмене
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей