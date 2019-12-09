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09.12.2019 22:59
Рубрика: Власть

Задача: готовить почву

В Москве договорились о сотрудничестве между СМИ России и Ирана
Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск № 278(8036)
В Москве прошло заседание Российско-иранского комитета по сотрудничеству в медиасфере. Первое состоялось в 2018 году в Тегеране.

Главная задача Комитета - наладить сотрудничество между СМИ двух стран, а также определить и развивать наиболее перспективные направления взаимодействия. С российской стороны Комитет возглавляет замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, с иранской - замминистра культуры и исламской ориентации республики Мохаммад Ходади. На встрече также присутствовал посол Ирана в России Мехди Санаи. Кроме того, из Тегерана прибыла представительная делегация руководства ведущих СМИ ИРИ.

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В ходе переговоров была достигнута договоренность о конкретных направлениях сотрудничества. Одна из основных задач - его расширение во всех форматах, в том числе в подготовке кадров. "Мы с удовольствием примем у себя сотрудников СМИ Ирана на программах Sputnic Pro и Russia Today, которые учат работе с цифровым контентом", - отметил Волин. "Отдельным направлением, - подчеркнул Волин, - должна быть борьба с "фэйк ньюс", жертвами которых становятся сегодня и Россия, и Иран". Кроме того, в планах - совместное производство контента. Российский телеканал "Звезда", например, готов работать с иранскими партнерами над созданием программ о современных вооружениях.

Как отметил Ходади, "мы в своем регионе наблюдаем информационную войну, которая нам навязана". "Сотрудничество между СМИ Ирана и России - это не прихоть, а подготовка почвы для развития сотрудничества двух государств, что может обеспечить нашу безопасность", - подчеркнул Ходади. По его словам, Иран и Россия должны не только работать в двустороннем формате, но и привлекать к сотрудничеству другие страны Среднего и Ближнего Востока.

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