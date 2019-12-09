В Москве могут ограничить продажу квартир по частям

В Мосгордуме всерьез начали обсуждать ограничения для продажи долей в квартирах. Как отмечает депутат МГД Наталия Метлина, сейчас в ряде районов города действуют группировки, которые прописывают в жилье своего человека и фактически вынуждают хозяина или пойти на улицу, или отдать жилье за бесценок.

С жертвами таких схем корреспонденты "РГ" уже встречались в центре социальной адаптации на Иловайской улице. С аналогичными проблемами люди обращаются за помощью каждый год, отмечает уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. В группу риска в основном входят одинокие старики, алкоголики, малообеспеченные, жертвы семейных конфликтов. Одним предлагают продать совсем небольшую долю в квартире просто ради заработка. У других жилье делится после развода. Но финал во всех случаях один: в права хозяина доли вступает какой-нибудь "спортсмен" и методично выживает стариков. В лучшем случае они продают московскую недвижимость по цене саратовской. В худшем - просто оказываются бомжами. И такие сделки чаще всего проворачивают "черные риэлторы", имеющие связи в нотариате и быстро регистрирующие даже сомнительные сделки.

Несмотря на то, что проблема вроде бы и не замалчивается, реально ей почти никто не занимался. Корреспондент "РГ" на популярных сайтах объявлений нашел десятки адресов, где продаются доли "для прописки". Чаще всего, это так называемые доли, не выделенные в натуре, отмечает депутат Наталия Метлина. То есть они не подразумевают отдельного входа, своей кухни и санузла. А просто - абстрактную долю. Именно поэтому, отмечает Метлина, в Москве до сих пор полно не только шикарных квартир, но и фактически коммуналок, которые формально не строятся с 1957 года.

"Благодаря недобросовестным нотариусам, действиям Росреестра, в Москве регистрируются сделки по продаже "на сторону" долей в квартирах, - заявила Метлина. - Эти доли породили огромное количество "горячих точек" на теле нашего города. Причем конфликты нередко переходят в вооруженные столкновения с участием полиции".

В ГУ МВД по Москве также отмечают, что пора решать проблему на законодательном уровне. В частности, замначальника столичного угрозыска Олег Колтунов предложил закрепить в российском праве статус риэлтора и создать реестр добросовестных агентов по работе с недвижимостью. А депутат Наталия Метлина намерена разработать поправки в Гражданский кодекс, которые бы запретили продавать доли в квартирах третьим лицам.

"Считаю, что эта проблема может решаться только одним путем - договоренностью между участниками долевой собственности о перепродаже друг другу этих долей или всего объекта целиком", - подчеркнула Метлина.