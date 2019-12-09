В Москве пройдет международный фестиваль рекламы Red Apple

В Москве 12-13 декабря пройдет международный фестиваль рекламы Red Apple. Он познакомит гостей с иностранным опытом и лучшими практиками креативной индустрии, расскажет, как складываются производственные процессы лучших игроков.

Образовательная программа - неотъемлемая часть Red Apple. В этом году фестиваль, объединив ведущих представителей отрасли, традиционно станет источником вдохновения. Знания, навыки, идеи и творчество станут ключевыми опорными точками, на которых будут построены выступления спикеров.

Каждый из дней завершится церемониями награждения победителей конкурсных направлений фестиваля: 12 декабря пройдет вручение наград по направлениям MEDIA и MARKETING, а 13 декабря - будут подведены итоги в направлении CREATIVE.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.