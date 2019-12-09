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09.12.2019 23:02
Рубрика: Экономика

Дорогие гости

Турция ввела налог на отели
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 278(8036)
В отелях Турции следующим летом начнут взимать налог на проживание. На стоимость туров для россиян это не повлияет, считают туроператоры.

Новый налог начнет действовать с 1 апреля 2020 года. В первый год ставка составит 1%, со второго года она вырастет до 2%. Затем по решению президента ставка может меняться в диапазоне от 0,5 до 6%. Облагаться новым налогом будут все типы объектов размещения туристов - гостиницы, мотели, апарт-отели, пансионаты, шале, гостевые дома, курортные поселки, кемпинги. Взимать плату будут с отдыхающих за само проживание, а также за ряд предоставляемых услуг: питание, напитки, развлечения, бассейн. В счетах налог укажут отдельной строкой.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
Крым первым в России установил налоговые каникулы для малых отелей

Но для наших туристов ничего не изменится. В сезоне 2020 года стоимость отелей уже прописана в контрактах, потому стоимость туров для россиян меняться не будет, пояснила "РГ" генеральный директор компании "Пегас Туристик" Анна Подгорная. "Опасения по поводу подорожания туров беспочвенны", - заявила она. "На 2020 год введение налога на стоимости туров никак не скажется, потому что контракты уже в стадии завершения", - соглашается Светлана Баранова из "Тез Тур". А вот с 2021 года стоимость туров может повыситься, но незначительно, отмечают эксперты рынка. Меньше всего изменения отразятся на турах экономкласса, так как в их стоимости основная доля приходится на перевозку, замечает Подгорная. Сейчас по акциям раннего бронирования стоимость минимального турпакета на летний период 2020 года на семь ночей с проживанием в пятизвездочном отеле по программе "Все включено" начинается от 20,3 тысячи рублей.

Экономика Туризм В мире Ближний Восток Турция
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