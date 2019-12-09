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09.12.2019 18:36
Рубрика: Общество

Доктор приедет без звонка

В помощь пожилым гражданам направят мобильные гериатрические бригады
Текст: Ирина Невинная
В регионах продолжают формировать гериатрические отделения для стационарного лечения пожилых пациентов, в поликлиниках открывают для них консультативные кабинеты. Кроме того, в ближайшее время для помощи людям преклонного возраста, живущим удаленно, при районных больницах начнут действовать мобильные гериатрические бригады.
Со следующего года расширяется программа диспансеризации для возрастных пациентов. Фото: Александр Корольков/РГ Со следующего года расширяется программа диспансеризации для возрастных пациентов. Фото: Александр Корольков/РГ
Со следующего года расширяется программа диспансеризации для возрастных пациентов. Фото: Александр Корольков/РГ

Все это предусмотрено в проекте приказа Минздрава России, который обновит нынешний порядок оказания медицинской помощи пациентам старших возрастов. Документ проходит сейчас общественное обсуждение. Напомним, программа развития гериатрической помощи разработана министерством в рамках федерального проекта "Старшее поколение".

В Москве начали создавать сеть гериатрических отделений

Планируется, что в дополнение к гериатрическим центрам начнут принимать пациентов гериатрические отделения и кабинеты. Их откроют в регионах с невысокой численностью населения пожилого и старческого возраста - менее 135 тысяч человек.

Что касается специализированных мобильных бригад, они создаются, чтобы гериатрическую помощь могли получать жители населенных пунктов, расположенных удаленно от медучреждений. Причина проста: старикам особенно сложно, а часто и невозможно самостоятельно добираться до врача, особенно если речь идет об одиноких людях, которые не могут рассчитывать на помощь детей.

Уже в этом году более 90 процентов возрастных пациентов после диспансеризации были поставлены на более пристальный врачебный учет

Подходы к медицинской помощи людям старших возрастов должны измениться, - поясняла ранее главный внештатный специалист-гериатр Минздрава, руководитель Российского геронтологического НКЦ, профессор Ольга Ткачева. Этого требует поставленная задача увеличить продолжительность активной жизни у россиян и в перспективе войти в клуб стран "80+".

Специалисты выделяют три главных направления в этой работе: во-первых, развивать и сделать более эффективной медицинскую помощь тем, кому уже "далеко за". Это - особые пациенты, с множеством хронических заболеваний, в том числе характерными для преклонного возраста. Даже назначение лекарств у них должно отличаться от схем, предназначенных более молодым пациентам. Второе направление - профилактика хронических заболеваний. Поэтому перед гериатрами ставится задача не только лечить, но также проводить разъяснительную работу и с самими больными, и с их родственниками. Наконец, третье направление - это создание системы долговременного ухода совместно со социальными службами.

Фото: iStock
Гериатры подготовили программу по предотвращению травм у пожилых

"За последние два года значительно выросло количество гериатров - их начали готовить во многих медицинских вузах. Мы продолжаем создавать трехуровневую структуру гериатрической помощи", - отметила Ткачева. К 2024 году должно работать более шести тысяч гериатрических коек, а специализированные центры и отделения будут созданы во всех регионах. Кроме того, подготовлено две целевых программы: план действий по предотвращению деменции и профилактика падений и переломов.

С 2020 года расширяется программа диспансеризации для возрастных пациентов. Помимо стандартной проверки здоровья, им предложат пройти специфические тесты на предрасположенность к старческим заболеваниям - это неврологические отклонения (болезни Альцгеймера, Паркинсона), старческая саркопения (мышечная слабость). Уже в этом году 90% таких пациентов после обследования были поставлены на диспансерное наблюдение.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Медицина и здоровое питание
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