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09.12.2019 00:12
Рубрика: Спорт

Дон разбушевался

В последнем матче в году "Ростов" разгромил в гостях московский "Спартак"
Текст: Артур Нанян, Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 277(8035)
После 19 туров российская Премьер-лига (РПЛ) взяла паузу до весны. В следующий раз матчи чемпионата пройдут только в начале марта. В последней встрече первой части сезона "Спартак" принимал "Ростов". Победа осталась за гостями - 4:1.

Всего пару месяцев назад безоговорочным фаворитом в этой паре были бы ростовчане. Команда Валерия Карпина шла в лидерах Премьер-лиги, обыгрывала лидеров и показывала качественный футбол. В то же время спартаковцы, ведомые Олегом Кононовым, опустились в нижнюю часть таблицы и крайне редко набирали очки.

Тедеско назвал несправедливым счет матча с "Ростовом"

Но в последнее время ситуация изменилась. "Спартак" потихоньку приходит в себя при новом главном тренере Доменико Тедеско, а "Ростов", который столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, сдал свои позиции. В предыдущих четырех матчах в чемпионате дончане набрали лишь два очка и опустились на пятую строчку. Тем удивительнее было наблюдать за тем, что происходило в воскресенье вечером в Тушино.

В стартовом составе "Спартака" оказалось немало сюрпризов. Главный из них - появление с первых минут лишь одного номинального защитника. Речь о капитане "красно-белых" Георгии Джикии.

- Как вы знаете, Кутепов и Жиго не смогут сыграть из-за дисквалификаций. Как будет выглядеть защита? Скоро увидите. Что касается "Ростова", то у них отличная команда. Против нас выйдут их лучшие футболисты. Нам нужно быть готовыми как физически, так и психологически, - отметил Тедеско перед матчем.

Поражение от ростовчан стало самым крупным для "Спартака" в этом сезоне

Первый тайм встречи в Тушино прошел под диктовку гостей. Они больше владели мячом, чаще атаковали. И в результате на 22-й минуте повели в счете. После грубой ошибки Наиля Умярова ростовчане побежали в контратаку, и Бактийор Зайнутдинов поразил ворота Александра Максименко.

Пропустив, "Спартак" чуть активизировался. Но при этом игра впереди у "красно-белых" оставляла желать лучшего. По традиции, изобретательнее всех был Зелимхан Бакаев. Он создал несколько моментов у чужих ворот, но все тщетно. А в конце первой половины "Ростов" и вовсе мог удвоить преимущество. Уже на 45-минуте судья назначил пенальти в пользу гостей за игру рукой Умярова в собственной штрафной. Бить вызвался бывший спартаковец Ивелин Попов. Болгарин зачем-то решил слабо пробить по центру, а Максименко остался на месте и спокойно забрал мяч.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
"Спартак" - "Ростов" - онлайн-трансляция матча чемпионата России

Во втором тайме картина ничуть не поменялась. Более того - на 53-й минуте дончане повели с преимуществом в два мяча благодаря голу Алексея Ионова. А на 79-й Дмитрий Чистяков довел счет до 3:0. Спартаковцы пробовали отыграться, но все, на что их хватило - точный удар Эсекеля Понсе. И все же последнее слово в этом матче осталось за гостями: дубль оформил Зайнутдинов.

В результате "Ростов" набрал 34 очка и сравнялся с "Локомотивом" и ЦСКА. При этом отставание от "Краснодара", идущим вторым, составляет лишь один балл. "Спартак" же уходит на перерыв на десятой строчке. Это явно не тот результат, на который рассчитывали болельщики "красно-белых", а также руководство клуба.

Ну а самый скандальный матч тура, а возможно, и всей первой части сезона, состоялся в Краснодаре, где клуб с одноименным названием принимал ЦСКА (1:1). Несмотря на довольно яркую игру, после встречи все разговоры свелись к судейству.

Буйствовали армейцы. Они остались недовольны работой рефери Василия Казарцева. По мнению представителей "красно-синих", он ошибочно указал на "точку" в середине второго тайма после падения в штрафной форварда "Краснодара" Ари и должен был назначить пенальти в пользу ЦСКА в концовке встречи. В обоих случаях Казарцев прибегал к системе видеопомощи арбитрам (VAR), но своих решений не менял.

Евгений Ловчев уверен в победе "Спартака" над "Ростовом"

- Игру можно описать одним словом: ВАР. Полный ВАР! К сожалению, это главное событие матча, - отметил Гончаренко. - В прошлом сезоне в нашу пользу здесь не назначили два пенальти. Мы пробовали понять, каким образом указывают на "точку", за что даются карточки, и осознали: нам непонятно, как все это происходит. Трактовка ВАР никому не понятна. В целом система правильная, но надо сокращать время на просмотр и анализ ситуации.

Резче всех выступил президент ЦСКА Евгений Гинер. Он считает виновным во всех судейских проблемах главу судейского департамента РФС Александра Егорова. Гинер назвал Егорова конченым негодяем и отметил, что он должен как можно скорее уйти в отставку.

"Фанат не преступник"?

Болельщики клубов РПЛ ушли с трибун на матчах 19-го тура, чтобы поддержать задержанных фанатов "Спартака". Фото: Александр Демьянчук/ ТАСС

Последний перед зимней паузой тур Российской премьер-лиги ознаменовался беспрецедентной по масштабности и единодушию акцией футбольных болельщиков.

Начало было положено еще в пятницу во время матча "Зенит" - "Динамо". На 40-й минуте игры болельщики питерского клуба, располагающиеся на фанатском секторе, так называемом "вираже", в полном составе покинули трибуну. На опустевшем секторе остались два баннера "Мы верим в "Зенит" и "Фанат не преступник". Примеру "коллег" последовали и фанаты "бело-голубых", хоть их и не сразу выпустили со стадиона.

Картина повторилась в Туле, где "Арсенал" принимал "Локомотив". На 30-й минуте фанаты гостей, а также часть болельщиков "оружейников" освободили свои места. В Краснодаре на игре одноименной команды с ЦСКА фанатский актив южан ушел с трибун на 30-й минуте. А армейский корпус покинул гостевой сектор во время перерыва, после чего на верхнем ярусе арены образовалась зияющая пустотой дыра, разбавленная баннером с уже знакомыми словами "Фанат не преступник".

Кульминация, что символично, наступила вчера на заключительном матче тура "Спартак" - "Ростов". Там акцию поддержали не только болельщики занимавшие фанатские сектора, но даже часть зрителей с центральных трибун, в том числе категории VIP.

Напомним, массовый демарш болельщиков стал ответом на события, происходившие неделю назад в Санкт-Петербурге перед встречей "Зенит" - "Спартак". За день до принципиального матча были задержаны десятки спартаковских фанатов (по разным источникам, от 70 до 100). А самой резонансной стала история заводящего "красно-белых" Валерия Бевза, которого обвинили в инициировании оскорбительных кричалок в адрес форварда "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы. Фанат своей вины не признал, что не помешало суду оштрафовать Бевза на 5000 рублей и запретить ему доступ на стадионы на полтора года.

За болельщика вступился "Спартак", в официальном заявлении пообещавший предоставить юридическую помощь с целью пересмотра судебного решения. Сами фанаты "красно-белых" тоже бездействовать не стали, обратившись к болельщикам других клубов РПЛ с призывом покинуть трибуны во время матчей 19-го тура. "Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка", - говорилось в заявлении объединения спартаковских болельщиков "Фратрия".

И эти слова не остались неуслышанными, даже несмотря на непростые отношения между "красно-белой" торсидой и фанатами того же "Зенита" и ЦСКА. Солидарность оказалась важнее разных цветов. Более того, питерцы сами проявили инициативу, организовав проверку условий, в которых содержались задержанные фанаты "Спартака".

Характерно, что к акции с пониманием отнеслись футболисты и тренеры. "Мы знали об этой акции. Спасибо тем, кто пришел и ушел. Спасибо тем, кто поддерживал нас. Мы понимаем, что проблема была и есть. Болельщики этой акцией обратили внимание правоохранительных органов и ответственных за проведение соревнований, предложили вступить в конструктивный диалог. Футбол - для болельщиков, они должны получать удовольствие. Это разовая акция, закон должен быть един", - сказал, в частности, на пресс-конференции наставник "Зенита" Сергей Семак.

Уже по ходу акции появилась несколько запоздалая информация о том, что правоохранительные органы задерживали в Питере не простых болельщиков, а бойцов из различных фанатских группировок, собиравшихся устроить беспорядки в городе.

Но как бы там ни было, повод выступить единым фронтом болельщики получили. И сделали это довольно убедительно. Теперь всем участникам футбольного процесса необходимо сделать правильные выводы. Фанаты показали, что являются не разрозненными группами людей, поддерживающими свои команды и подчас враждующими между собой, а общностью, с которой уже давно пора выстраивать диалог. И просто сила тут вряд ли поможет.

Статистика

"Зенит" - "Динамо" - 3:0

Голы: Азмун, 6, Иванович, 35, Дзюба, 45+1.

"Арсенал" - "Локомотив" - 4:0

Голы: Горбатенко, 48. Луценко, 63, 78, Чаушич, 83.

"Тамбов" - "Оренбург" - 3:0

Голы: Радакович, 47 - автогол, Обухов, 65, Килин, 82.

"Краснодар" - ЦСКА - 1:1

Голы: Ари, 63 - Обляков, 15.

"Ахмат" - "Уфа" - 0:1

Гол: Алиев, 10.

"Крылья Советов" - "Урал" - 2:3

Голы: Чернов, 21, Радоньич, 64 - Погребняк, 43,50, Эль-Кабир, 83.

"Спартак" - "Ростов" - 1:4

Голы: Понсе, 83 - Зайнутдинов, 22, 83, Ионов, 53, Чистяков, 79.

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