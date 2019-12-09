В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек

Как минимум пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии. Об этом проинформировал представитель местных правоохранительных органов Джон Тимс.

"К сожалению, я могу подтвердить, что пять человек погибли в результате извержения на острове Уайт-Айленд", - сообщил Тимс. По его словам, еще 18 человек, которых удалось эвакуировать, получили ожоги и травмы разной степени. При этом судьба 27 человек, оставшихся после извержения вулкана на острове, остается неизвестной. Предполагается, что среди них были иностранцы. Незадолго до извержения на Уайт-Айлед высадилась группа пассажиров с круизного лайнера Ovation of the Seas.

Для эвакуации людей с острова и доставке их в больницы были задействованы 11 вертолетов санитарной авиации и 12 машин скорой помощи. В аэропорту Вакатана и на базе береговой охраны города были созданы пункты для быстрого осмотра пострадавших. С наступлением темноты поисковая операция была приостановлена, по словам представителей местных властей, отправлять на остров спасателей небезопасно.

Посольство России в Новой Зеландии призвало находящихся в стране россиян соблюдать осторожность. "В связи с извержением вулкана на острове Уайт посольство настоятельно рекомендует соотечественникам, находящимся в районе бедствия, строго следовать рекомендациям новозеландского Национального агентства по чрезвычайным ситуациям", - отметили в дипмисии. Людям советуют не покидать помещения и держать закрытыми окна и двери, пользоваться масками для защиты дыхательных путей или смоченной в воде тканью.

Напомним, извержение началось в понедельник около 14.15 по местному времени (04.15 мск). Оно было коротким, но привело к выбросу столба пепла высотой 3,6 тысячи метров, в настоящее время он выпадает над всей территорией острова. Предыдущее извержение было зафиксировано в конце 2012 - начале 2013 года. Единственный активный вулканический остров Новой Зеландии является местной достопримечательностью и открыт для туристических поездок. Ежегодно его посещают около 10 тысяч человек.