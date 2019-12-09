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09.12.2019 22:16
Рубрика: Власть

Безопасное общество

В России предлагают создать новую службу надзора
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Столичный выпуск № 278(8036)
Межведомственная комиссия Совбеза обсудила ход выполнения Концепции общественной безопасности России.

Этот документ стратегического планирования был утвержден президентом России в 2013 году и действует до 2020 года включительно. Само заседание комиссии прошло под руководством главы МВД Владимира Колокольцева. Участники заседания обсудили, насколько успешными были меры, принятые в рамках Концепции и направленные на противодействие преступности и другим противоправным посягательствам, а также на предупреждение, ликвидацию и минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Путин обсудил на Совбезе подготовку к саммиту "нормандской четверки"

В результате, как сообщили обозревателю "РГ" в аппарате Совбеза, в России наметилась устойчивая позитивная тенденция в сфере борьбы с преступностью. Так, за период 2014-2018 годов отмечается снижение общего количества зарегистрированных преступлений более чем на 9 процентов, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений - почти на 16 процентов. Что касается работы по защите населения и территорий России от современных угроз природного и техногенного характера при чрезвычайных ситуациях, происшествиях и пожарах только в 2019 году были спасены более 238 тысяч человек, ликвидировано 245 чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, члены межведомственной комиссии рассмотрели вопросы, связанные с выработкой дополнительных мер, направленных на обеспечение участия граждан в охране общественного порядка. То есть речь шла о более эффективном использовании народных дружинников в охране общественного порядка и поиске пропавших без вести лиц.

В России отмечается снижение тяжких и особо тяжких преступлений - почти на 16 процентов

Отдельное внимание было уделено проблематике создания в стране службы пробации. Как пояснили в межведомственной комиссии, такая служба могла бы обеспечить надзор и социально-воспитательные меры в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также тех, кто освободился из мест лишения свободы, или тех, кто получил условные сроки.

В заключение совещания члены межведомственной комиссии Совбеза заявили о том, что необходимо активизировать работу, направленную на подготовку нового проекта Концепции общественной безопасности РФ на период до 2030 года, в которой будут учтены новые вызовы и угрозы для общества.

Власть Безопасность Президент Совет Безопасности
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