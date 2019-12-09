В России предложили приравнять воровство из бюджета к госизмене

Глава "Национального антикоррупционного комитета", член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с инициативой приравнивать хищение бюджетных денег к государственной измене. Его предложение - сажать в в тюрьму на срок до 25 лет за хищение бюджетных средств.

Он убежден в том, что ужесточение уголовного законодательства в части борьбы с нецелевым расходованием средств, неизбежно. А вопрос о досрочном освобождении и амнистии коррупционеров уместен лишь в том случае, если они возместили ущерб. Такая жесткость, по мнению Кабанова, диктуется тем, что коррупция угрожает не только экономике, но и национальной безопасности России. Она, по мнению Кабанова, "является раздражающим внутриполитическим фактором" и снижает веру людей в государство.

Одновременно Кабанов признает, что в последние годы борьба с коррупцией "институционально стала вестись эффективнее". Особенно эффективным он назвал такой механизм, как изъятие незаконно нажитого имущества. И привел в пример ситуацию с бывшим полковником МВД РФ Дмитрием Захарченко, обвиненном в коррупции. В итоге отнято и возвращено в бюджет не только многомиллиардное состояние самого Захарченко, но и его родных (та его часть, которая, как установил суд, была Захарченко "подарена" родным).

Этот пример быстрого совершенствования антикоррупционного законодательства Кабанов считает показательным. Также он полагает, что развивается система противодействия конфликту интересов на государственной службе, персональная ответственность должностных лиц. "У нас много увольняется по утрате доверия и у них достаточно много изымается краденого", - заметил Кабанов в интервью РИА Новости.