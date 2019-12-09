В России утверждена программа гарантий бесплатной медпомощи на три года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

"В этой программе определяется, какую медицинскую помощь при каких заболеваниях каждый человек, у которого есть полис обязательного медицинского образования, может получить бесплатно. Установлены ее виды, объемы, механизмы и размеры финансирования", - подчеркнул он на совещании со своими заместителями.

В частности, в новом документе увеличены средние подушевые нормативы финансирования на каждого гражданина.

Программа, рассказал глава кабинета министров, расширяет возможности по диагностике и лечению граждан, дополнительно вводится 18 методов высокотехнологичной помощи больным с онкологией.

Расходы на лечение раковых заболеваний увеличиваются на 71 миллиард рублей, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. Правительство расширило перечень дорогостоящих химиотерапевтических препаратов, чтобы пациент получал не три-четыре курса химиотерапии, а как минимум шесть. "С 2020 года в тариф добавляется лучевая терапия, - рассказала зампред. - Начиная с 2020 года, программа предусматривает сокращение сроков ожидания медицинской помощи. Если раньше для исследований это было 30 дней, то теперь 14, а если выявлено подозрение на онкологические заболевания, то 7 дней".

На 60 миллиардов рублей увеличены расходы на оплату первичной медико-санитарной помощи, а также установлен приоритетный порядок индексации заработной платы медработникам, оказывающим первичную санитарную и скорую медицинскую помощь.

Отдельно в программе добавляются средства на дорогостоящие виды лечения: компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, ультразвуковое исследование сердца и сосудов, гистологию, эндоскопию и молекулярно-генетические исследования. "Сейчас, в 2019 году, медицинские организации не могут направлять всех нуждающихся на исследования. Теперь, поскольку это будет оплачиваться отдельно, то на эти цели предусмотрено 52 миллиарда рублей", - отметила Голикова.

В новой программе закрепили ряд дополнительных прав пациентов. Например, для профилактики абортов для беременных женщин предусматривается правовая, психологическая и медико-социальная помощь.