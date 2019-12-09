В WhatsApp появилась новая полезная функция

В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность создавать задачи и получать соответствующие напоминания. Нововведение, реализованное совместно с таск менеджером Any.Do, называется WhatsApp Reminders.

Чтобы добавить новый пункт в свое расписание, надо написать об этом специальному боту-планировщику. В заданное время он пришлет соответствующее уведомление.

Кроме того, помощника можно научить воспринимать определённые пересланные сообщения как задачи.

WhatsApp Reminders в рамках платной подписки работает на всех устройствах c установленным мессенджером.

Напомним, ранее в приложении добавили сообщения с возможностью автоматического удаления.