В WhatsApp появилась новая полезная функция

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В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность создавать задачи и получать соответствующие напоминания. Нововведение, реализованное совместно с таск менеджером Any.Do, называется WhatsApp Reminders.
Чтобы добавить новый пункт в свое расписание, надо написать об этом специальному боту-планировщику. В заданное время он пришлет соответствующее уведомление.
Кроме того, помощника можно научить воспринимать определённые пересланные сообщения как задачи.
WhatsApp Reminders в рамках платной подписки работает на всех устройствах c установленным мессенджером.
Напомним, ранее в приложении добавили сообщения с возможностью автоматического удаления.