Виноград по прибыли обогнал свеклу

- После 2014 года на Кубани существенно вырос туристический поток. Больше людей стали приезжать к нам на Черноморское побережье, часть едут транзитом в Крым. Так что в последние два сезона спрос на виноград вырос в несколько раз. В Темрюкском и Анапском районе вообще настоящий бум, - рассказал председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Краснодарского края Виктор Сергеев. - Еще несколько лет назад была проблема сбыта, но сейчас местные власти помогают организовывать фермерские ярмарки, да и наши многочисленные базы отдыха поняли свое уникальное торговое предложение для туристов из Москвы и Питера и начали оптом закупать хороший столовый виноград для своих постояльцев. Так что спрос уже сейчас большой, и он растет.
Люди видят выгоду и расширяют площади. Сегодня на Кубани фермерскими виноградниками занято примерно 800 гектаров, из них примерно половина - столового винограда (остальное идет на вино), отмечает Виктор Сергеев.
К слову, к таким же выводам о маржинальности виноградного бизнеса пришли аналитики Deloitte. Минувшим летом они оценили инвестиционную привлекательность разных секторов российского АПК в условиях пяти лет продовольственного эмбарго. И оказалось, что доходность производства столового винограда выросла с семи процентов в 2014 году до 27 процентов в прошлом. А в 2017-м этот показатель и вовсе составил фантастические для сельского хозяйства 36 процентов.
- При этом еще выгоднее сегодня продавать черенки винограда для посадки. Спрос на элитные сорта огромный, - рассказывает донской предприниматель Алексей Михеев. - Причем не только от фермеров, но и от рядовых садоводов и дачников. Некоторые выращивают для себя - ведь хороший виноград нынче стоит дорого. Но большинство покупают под собственный бизнес. Ведь через три-четыре года каждый кустик уже начнет давать прибыль.
В 2019 году в России была заложена рекордная площадь виноградников - 6,7 тысячи гектаров, говорится в предварительных отчетах минсельхоза. Это стало возможным благодаря двукратному росту господдержки на закладку новых виноградников - с 1,4 миллиарда рублей в прошлом году до трех миллиардов в нынешнем. Таким образом, общая площадь виноградников в России сегодня превышает 90 тысяч гектаров. При этом цели у российских виноградарей весьма амбициозные - увеличить этот показатель до 150 тысяч в ближайшие 10-15 лет.