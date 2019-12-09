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09.12.2019 20:56
Рубрика: Экономика

Виноград по прибыли обогнал свеклу

Текст: Леонид Федоров
В 2019 году производство столового винограда на Юге России станет самой доходной отраслью сельского хозяйства, уверяют опрошенные "РГ" фермеры. Еще пару лет назад самым прибыльным агробизнесом они называли производство сахарной свеклы, но из-за падения цен на сахар (и, соответственно, на сырье - корнеплоды) многие производители хотят вообще отказаться от ее возделывания.
В удачные годы доходность производства столового винограда превышает тридцать процентов. Фото: Natalia Khimich/ iStock

- После 2014 года на Кубани существенно вырос туристический поток. Больше людей стали приезжать к нам на Черноморское побережье, часть едут транзитом в Крым. Так что в последние два сезона спрос на виноград вырос в несколько раз. В Темрюкском и Анапском районе вообще настоящий бум, - рассказал председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Краснодарского края Виктор Сергеев. - Еще несколько лет назад была проблема сбыта, но сейчас местные власти помогают организовывать фермерские ярмарки, да и наши многочисленные базы отдыха поняли свое уникальное торговое предложение для туристов из Москвы и Питера и начали оптом закупать хороший столовый виноград для своих постояльцев. Так что спрос уже сейчас большой, и он растет.

Фото: Колыбалов Аркадий/РГ
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Люди видят выгоду и расширяют площади. Сегодня на Кубани фермерскими виноградниками занято примерно 800 гектаров, из них примерно половина - столового винограда (остальное идет на вино), отмечает Виктор Сергеев.

К слову, к таким же выводам о маржинальности виноградного бизнеса пришли аналитики Deloitte. Минувшим летом они оценили инвестиционную привлекательность разных секторов российского АПК в условиях пяти лет продовольственного эмбарго. И оказалось, что доходность производства столового винограда выросла с семи процентов в 2014 году до 27 процентов в прошлом. А в 2017-м этот показатель и вовсе составил фантастические для сельского хозяйства 36 процентов.

- При этом еще выгоднее сегодня продавать черенки винограда для посадки. Спрос на элитные сорта огромный, - рассказывает донской предприниматель Алексей Михеев. - Причем не только от фермеров, но и от рядовых садоводов и дачников. Некоторые выращивают для себя - ведь хороший виноград нынче стоит дорого. Но большинство покупают под собственный бизнес. Ведь через три-четыре года каждый кустик уже начнет давать прибыль.

Кстати

В 2019 году в России была заложена рекордная площадь виноградников - 6,7 тысячи гектаров, говорится в предварительных отчетах минсельхоза. Это стало возможным благодаря двукратному росту господдержки на закладку новых виноградников - с 1,4 миллиарда рублей в прошлом году до трех миллиардов в нынешнем. Таким образом, общая площадь виноградников в России сегодня превышает 90 тысяч гектаров. При этом цели у российских виноградарей весьма амбициозные - увеличить этот показатель до 150 тысяч в ближайшие 10-15 лет.

Экономика АПК Алкоголь и табак
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