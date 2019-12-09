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09.12.2019 08:32
Рубрика: Спорт

Волейбольный "Зенит-Казань" неудачно выступил на клубном ЧМ в Бразилии

Текст: Илья Трисвятский
Казанский "Зенит" ни с чем возвращается с клубного чемпионата мира в бразильском городе Бетин, входящем в мегаполис Белу-Оризонти. Команда из столицы Татарстана финишировала третьей, но это вовсе не "бронзовый" успех, а предпоследнее место. Титул оспаривали лишь четыре участника.

В Южной Америке состоялся самый куцый за всю историю клубный ЧМ, не было представителей Африки и волейбольной географической зоны NORCECA (Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн). "Зенит-Казань", итальянская "Мачерата", местный "Сада Крузейро" и "Ар-Райян" (Катар) на предварительном этапе сыграли в один круг, определив пары полуфинала. Нашей команде, которая была приглашена на правах финалиста европейской Лиги чемпионов 2018/19, удалось взять верх над "Мачератой" (3:2) и ближневосточным клубом (3:0). Но на старте короткого плей-офф вице-чемпион России не справился с хозяевами площадки - 0:3 (21:25, 22:25, 23:25).

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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В матче за третье место подопечные Владимира Алекно и Алексея Вербова повторно победили "Ар-Райян" - 3:0 (25:21, 25:18, 25:17). Сражение за титул лучшая команда Старого света "Мачерата" выиграла у "Сада Крузейро" со счетом 3:1.

Блокирующий "Зенита" и сборной России Артем Вольвич вошел в символическую сборную турнира, самым ценным игроком (MVP) был признан бразильский связующий "Мачераты" Бруно, большой друг футболиста Неймара. И, кстати, воскресный финал в Бетине неспроста начинался в 12.30 по местному времени. После одного разочарования болельщиков "Крузейро" (так называлась денежная единица Бразилии до 1993 года), перебравшихся на футбольный стадион непосредственно в Белу-Оризонти, поджидало настоящее горе. Проиграв "Палмейрасу", легендарный клуб впервые в своей истории вылетел во второй дивизион.

Уже 11 декабря казанские волейболисты берут старт в Лиге чемпионов, хотя турнир начался еще на прошлой неделе. В группе "С" "Зенит" на выезде встретится с бельгийским "Маасейком", а домашний матч первого тура против польского "Ястшембски" перенесен на 18 января будущего года. Дебютанты главного континентального кубка "Факел" (Новый Уренгой) и чемпион России "Кузбасс" волею жребия попали в одну группу "В" и уже успели сразиться между собой - 3:0 в пользу кемеровчан. Однако настоящий дебют в Лиге чемпионов - это все-таки игры с зарубежными соперниками. В среду "Факел" примет немецкий "Берлин" с российским связующим Сергеем Гранкиным в составе, "Кузбасс" проведет гостевую встречу со словенской "Любляной".

Где будем смотреть

11 декабря, среда

"МАТЧ! Страна"

16.55. "Факел" (Новый Уренгой) - "Берлин" (Германия). Прямая трансляция.

22.25. "Маасейк" (Бельгия) - "Зенит-Казань". Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

19.55. "Любляна" (Словения) - "Кузбасс" (Кемерово). Прямая трансляция.

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