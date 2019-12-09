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09.12.2019 18:46
Рубрика: Общество

Найден один из механизмов возникновения алкогольной зависимости

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Почему у одних людей возникает алкогольная зависимость, а у других нет? По словам исследователей из Массачусетского технологического института (США), дело - "в индивидуальных различиях нейробиологического механизма". Другими словами: некоторые люди предрасположены к компульсивному (непреодолимому) употреблению алкоголя.

Профессиональный интерес ранних работ замыкался в основном на метаболических процессах в мозге после возникновения алкогольной зависимости. Авторы нового исследования свою задачу видели в том, чтобы найти механизмы возникновения зависимости, выяснить, существуют ли определенные особенности функции мозга, связанные со склонностью к компульсивному алкоголизму. Чтобы исследовать этот вопрос, ученые под руководством Кей Тай провели опыты на мышах.

Фото: iStock
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Интересно, что, подобно людям, грызуны испытывают примерно такой же эффект от алкогольных напитков и делятся на "умеренно пьющих", "регулярно выпивающих" и "компульсивных алкоголиков".

Мыши из третьей группы отличались тем, что употребляли даже неприятную алкогольную жидкость - в нее специально добавили горькое вещество. По идее, горечь должна была отвратить мышей от употребления алкоголя. Как, собственно, это и случилось с "умеренно пьющими" и "регулярно выпивающими": как только к алкогольному раствору добавили горькое вещество, грызуны перестали его пить.

В связи с этим наблюдением и возник вопрос: можно ли определить у животных склонность к алкоголизму по нейронной активности мозга?

Ответить на этот вопрос удалось с помощью современных методов нейробиологии. В частности, для выявления связи между нейронной активностью, функциями мозга и поведением использовалась микроэндоскопическая кальциевая визуализация. Это позволило детально исследовать поведение нейронов в определенных областях мозга на фоне потребления алкоголя. Особое внимание ученые обратили на активность нейронов в двух областях, которые участвуют в поведенческом контроле, проявлении личности, вовлечены в принятие решений и регулирование социальным поведением, - префронтальную кору и на одну из подкорковых областей среднего мозга (околоводопроводное серое вещество, также известное как периакведуктальное серое вещество).

Оказалось, что развитие навязчивого потребления алкоголя связано с определенными нейронными схемами коммуникации между этими областями мозга. Любопытно, что разница в нейронной активности регистрировалась при самом первом употреблении грызунами спиртного, до того, как появлялась зависимость. Что это дает? "Мы можем заглянуть в мозг и увидеть модели активности, которые предсказывают, станет ли мышь в будущем компульсивным алкоголиком", - резюмирует Тай.

Фото: pixabay.com
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Результат этой работы удалось дополнительно подтвердить с помощью оптогенетики. У мышей определенные группы нейронов избирательно стимулировались светом. Ученые увеличивали или уменьшали количество употребления алкоголя животными путем искусственного включения или выключения ранее наблюдаемой нейронной активности.

Безусловно, большой вопрос, в какой степени результаты, полученные на лабораторных мышах, могут применяться к людям: аддиктивное поведение людей (выражается в стремлении уйти из реальности посредством изменения своего психического состояния) сложное явление.

Тем не менее, убеждены ученые, на основании полученных результатов могут быть проведены новые исследования. А также разработаны стратегии профилактики и лечения алкоголизма, и, по мнению Тай, они будут новаторские.

Общество Наука Проблема алкоголизма
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