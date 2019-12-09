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09.12.2019 07:40
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказала о любимой еде спасшихся от рака на последней стадии

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В медицинской практике онкологов есть случаи, когда больные с плохими прогнозами внезапно поправлялись. Неожиданной ремиссии у страдающих от рака пациентов предшествовало изменение образа жизни. В том числе, радикальное изменение диеты, рассказала исследователь и психотерапевт Келли Тернер, которая специализируется на интегративной онкологии.
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Доктор провела немало бесед с людьми, уверенными в том, что им осталось жить несколько дней. Однако за этим следовала ремиссия. Тернер считает, что это также связано с диетой, которой на определенном этапе заболевания начинали следовать пациенты.

В частности, большую часть их рациона составляла растительная пища. Как пояснила исследователь, одна из научных работ показала, что состоящий на 50% из фруктов и овощей рацион способствует увеличению продолжительности жизни как у здоровых людей, так и у страдающих от различных недугов.

Тернер посоветовала есть авокадо, сладкий перец, сельдерей, салат, лук, помидоры, бобовые. А также позволять себе грейпфруты, изюм и бананы.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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