Всероссийские проверочные пройдут по новому графику

И это далеко не единственная новинка. Так, школам впервые будут назначены не конкретные даты, а достаточно широкий временной интервал. То есть расписание станет "плавающим". Например в четвертом классе контрольная по русскому языку может пройти с 30 марта по 3 апреля - по вторникам и четвергам. А затем - с 6 по 10 апреля. В пятом классе в эти же сроки могут поставить историю и биологию. В седьмом - иностранный язык, обществознание, русский, биология. То есть школы могут делать так, как им удобно. И практически по всем классам, кроме восьмых: здесь расписание будет жестким.
Как пояснили в Рособрнадзоре, такая гибкость поможет решить проблемы с загруженностью педагогов, которым приходится одновременно проверять работы в разных параллелях. А также подстроиться под школьные каникулы.
Что еще важно? Раньше использовался только один набор вариантов на весь регион. Из-за чего был риск утечек. Теперь они будут полностью исключены, а опубликованные в интернете ответы станут бесполезны: у каждой школы появятся свои, автоматически сгенерированные комплекты заданий. Зато отследить нарушителя по "слитым" в сеть материалам будет гораздо проще. Это позволит повысить объективность ВПР.
Варианты работ для всех классов (кроме опять же 8-х) будут формироваться автоматически из банка заданий. Тоже нововведение. Для каждого класса по каждому предмету - четыре варианта.
Федеральный институт оценки качества образования организует Всероссийские проверочные работы пять лет. Их ждут, к ним готовятся, их боятся. Хотя результаты не должны учитываться ни в годовых оценках, ни в каких-либо "рейтингах". В Рособрнадзоре подчеркивают: это просто сбор данных, чтобы получить объективную картину качества преподавания. И на основе анализа что-то системно скорректировать, улучшить. Но, главное, чтобы результаты были честными. Директоров школ, которые три года подряд показывают необъективные результаты ВПР, уже начали увольнять.