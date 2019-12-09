Всероссийские проверочные пройдут по новому графику

Федеральный институт оценки качества образования опубликовал расписание Всероссийских проверочных работ (ВПР) на 2020 год. Напомним: это контрольные, которые до сих пор проходили в школах по единому расписанию и единым моделям заданий. Их писали учащиеся 4-7-х и 10-11-х классов. В этом году - более 5,5 млн ребят. В следующем будет еще больше: добавятся 8-е классы.

Всероссийские проверочные до сих пор проходили в школах по единому жесткому расписанию. Теперь оно станет гибким. Фото: Александр Корольков/ РГ

И это далеко не единственная новинка. Так, школам впервые будут назначены не конкретные даты, а достаточно широкий временной интервал. То есть расписание станет "плавающим". Например в четвертом классе контрольная по русскому языку может пройти с 30 марта по 3 апреля - по вторникам и четвергам. А затем - с 6 по 10 апреля. В пятом классе в эти же сроки могут поставить историю и биологию. В седьмом - иностранный язык, обществознание, русский, биология. То есть школы могут делать так, как им удобно. И практически по всем классам, кроме восьмых: здесь расписание будет жестким.

Как пояснили в Рособрнадзоре, такая гибкость поможет решить проблемы с загруженностью педагогов, которым приходится одновременно проверять работы в разных параллелях. А также подстроиться под школьные каникулы.

Что еще важно? Раньше использовался только один набор вариантов на весь регион. Из-за чего был риск утечек. Теперь они будут полностью исключены, а опубликованные в интернете ответы станут бесполезны: у каждой школы появятся свои, автоматически сгенерированные комплекты заданий. Зато отследить нарушителя по "слитым" в сеть материалам будет гораздо проще. Это позволит повысить объективность ВПР.

Директоров школ, которые три года подряд показывают необъективные результаты проверочных работ, начали увольнять

Варианты работ для всех классов (кроме опять же 8-х) будут формироваться автоматически из банка заданий. Тоже нововведение. Для каждого класса по каждому предмету - четыре варианта.

Зачем нужна такая проверка?

Федеральный институт оценки качества образования организует Всероссийские проверочные работы пять лет. Их ждут, к ним готовятся, их боятся. Хотя результаты не должны учитываться ни в годовых оценках, ни в каких-либо "рейтингах". В Рособрнадзоре подчеркивают: это просто сбор данных, чтобы получить объективную картину качества преподавания. И на основе анализа что-то системно скорректировать, улучшить. Но, главное, чтобы результаты были честными. Директоров школ, которые три года подряд показывают необъективные результаты ВПР, уже начали увольнять.