Вынесен приговор за нападение на посольство РФ

В понедельник Мосгорсуд вынес обвинительный приговор бывшему депутату Верховной рады Украины Николаю Рудьковскому. Он признан виновным в нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года.

Оглашая приговор, судья Елена Поспелова сообщила, что Рудьковскому "назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".

Также в итоговом документе судебного процесса отмечается, что "Рудьковский признан виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой с целью осложнения международных отношений". Обвиняемый активно сотрудничал со следствием и полностью раскаялся в содеянном еще до суда.

Выступая с последним словом в суде, Рудьковский раскаялся и извинился за содеянное. Он пояснил, что принял участие в нападении на посольство РФ под давлением "правых".

Согласно фабуле уголовного дела, в июне 2014 года Рудьковский, будучи депутатом Верховной рады Украины, вместе с неустановленными лицами из числа активистов националистической организации "Правый сектор", которая запрещена в РФ, принял участие в нападении на российское посольство в Киеве. Причем нападавшие использовали палки, ломы, топоры и камни-булыжники из мостовой. Разбили окна. Кроме того, пытались поджечь здание. При этом выкрикивали беспрестанно русофобские лозунги. МИД России в результате акции был причинен ущерб на общую сумму около 15 млн рублей.