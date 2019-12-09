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09.12.2019 14:10
Рубрика: Спорт

WADA лишило Россию права участвовать в Олимпиадах и ЧМ на четыре года

Текст: Максим Домчев
В понедельник в Лозанне состоялось заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства, на котором рассматривался вопрос о соответствии Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу. В ходе заседания прошло голосование относительно рекомендации комитета по соответствию WADA о лишении России на четыре года право участия в крупнейших международных соревнованиях.

Как сообщается на сайте WADA, "рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно".

Фото: Reuters
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Таким образом, наша страна лишается права участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира сроком на четыре года. Также Россия лишена права проведения на своей территории чемпионата мира и не может подавать заявки на их проведение. Решение WADA оставляет шанс на выступление атлетов, получивших индивидуальный допуск, однако они будут выступать без флага, гимна и национальной атрибутики.

Помимо этого, исполком WADA запретил на четыре года право посещения международных спортивных мероприятий руководству Олимпийского и Паралимпиского комитетов России, а также российским госслужащим.

19 декабря состоится заседание наблюдательного совета РУСАДА, где будет решено, принимает или нет российская сторона решение исполкома WADA. Если Набсовет РУСАДА не согласится с решением, то у российской стороны будет 21 день на подачу апелляции.

Спорт Олимпийские игры Спортивные организации ВАДА Допинговые скандалы
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