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09.12.2019 18:55
Рубрика: Власть

Дешевле пожаловаться

За подачу исков через портал госуслуг введут 30-процентную скидку на пошлину
Текст: Владислав Куликов
Судебный департамент при Верховном суде России провел презентацию будущего суперсервиса "Правосудие онлайн". Гражданин сможет подать иск и активно участвовать в процессе с любого удобного гаджета - через портал госуслуг.
В будущем принять участие в судебном заседании можно будет в режиме веб-конференции даже с помощью смартфона. Фото: andreypopov / istockphoto В будущем принять участие в судебном заседании можно будет в режиме веб-конференции даже с помощью смартфона. Фото: andreypopov / istockphoto
В будущем принять участие в судебном заседании можно будет в режиме веб-конференции даже с помощью смартфона. Фото: andreypopov / istockphoto

Заместитель генерального директора Судебного департамента при Верховном суде России Виктор Агеев особо отметил, что при подаче иска через суперсервис предусмотрена 30-процентная скидка по госпошлине. Так что гражданин, решивший не тратить время на походы по канцеляриям, еще и сэкономит.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Минкомсвязь: Число пользователей госуслуг превысило 100 миллионов

К тому же обратиться в суд можно будет в любое время. Даже за полночь. Залили соседи? Берите смартфон, подавайте иск.

Именно этот пример привели в ходе презентации суперсервиса, прошедшей в ходе пленарного заседания Совета судей. Эксперты полагают, что благодаря новым технологиям может резко вырасти число исков, связанных с житейскими ситуациями. Например, всегда ли пострадавший от соседского потопа гражданин идет в суд? Если бедствие не убило квартиру, а только чуть попортило, иногда человек может махнуть рукой. Поди разберись, как составить иск, да еще надо время выкроить, на работе отпроситься, чтобы дойти и очередь в канцелярии отстоять.

Если виновники-соседи не платят добровольно, приходится жить с пятном на потолке. Или закрашивать его за свой счет. Но теперь, когда подача иска не потребует напряжения, почему бы не пожаловаться в суд.

Как рассказали в ходе презентации разработчики проекта, на портале появится специальная форма для подготовки заявления. В частности, надо будет заполнить раздел с информацией об ответчике: внести всю известную о нем информацию. Естественно, каких-то сведений не будет хватать, но переживать на этот счет не стоит. Система сама идентифицирует ответчика по тем данным, что привел истец. Сейчас как раз создается единый электронный реестр населения, у каждого гражданина появится цифровой профиль.

Дальше своими словами надо заполнить описательную часть иска. Проще говоря, объяснить, в чем проблема. В следующей графе надо выбрать из списка необходимые исковые требования и указать суммы. Система автоматически определяется подсудность. Так что человеку не придется гадать, в какой суд направить дело.

Программа рассчитает и госпошлину, ее можно будет тут же оплатить.

Если квартиру залили соседи, подать на них иск можно будет прямо из дома через портал госуслуг

"Необходимо помнить, что дальнейшая цифровизация правосудия - это не "вещь в себе" и не дань моде, а реальный инструмент повышения эффективности судопроизводства, его оперативности, прозрачности и доступности, - подчеркнул на пленарном заседании председатель Совета судей России Виктор Момотов. - Бумажный документооборот стремительно уходит в прошлое, а интернет охватывает все сферы общественных отношений - от бытовых потребностей граждан до взаимодействия с государственными органами".

По его словам, создание суперсервиса "Правосудие онлайн" позволит перевести электронное правосудие на качественно новый уровень, в том числе путем внедрения систем дистанционной подачи и получения судебных документов, а также дистанционного участия в судебном процессе.

"Суперсервис будет интегрирован с другими информационными системами, в том числе с Облачной цифровой платформой обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг; Цифровым профилем; Национальной системой управления данными", - рассказал он.

По его словам, необходимо расширить использование онлайн-сервисов с применением безопасных программ, обеспечить проведение судебных заседаний с использованием технологий веб-конференций с биометрической системой аутентификации. Иными словами, при желании, подав иск, можно так и остаться на диване, а в процессе участвовать по видеосвязи. Вынесенное решение поступит в личный кабинет истца и ответчика.

Впрочем, как полагает адвокат Алексей Афонин, не стоит пренебрегать живым выступлением в суде.

Фото: РИА Новости
Медведев расширил список сервисов на портале госуслуг

"Замена ряда действий (например, живого выступления в суде, живого общения с доверителем) может снизить эффект убеждения, который обеспечивает присутствие на заседании живого человека, - говорит Алексей Афонин. - На практике мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда именно живое выступление профессионального юриста - адвоката обеспечивает решающее преимущество перед оппонентом, излагающим позицию через видео-конференц-связь, и, как результат, - позволяет добиться положительного для клиента исхода дела. Судьи, будучи живыми людьми, воспринимают эмоциональную часть изложения позиции легче и естественнее, чем от "говорящей головы" с экрана монитора".

В свою очередь адвокат Светлана Ромахова обращает внимание, что при широком внедрении электронного документооборота, безусловно, должны развиваться и системы защиты документов, направленные на предупреждение фактов мошеннических действий.

Как рассказывают разработчики, для создания суперсервиса в течение ряда лет потребуется порядка 590 миллионов рублей.

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