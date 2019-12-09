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09.12.2019 21:18
Рубрика: Общество

Шевели мозгами

Запущено приложение для оплаты детских кружков
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 278(8036)
Запущено мобильное приложение, которое поможет родителям правильно использовать именные сертификаты для оплаты детских кружков и секций. За каждым таким документом - реальные бюджетные деньги. Получить его прямо с телефона и начать использовать уже сейчас могут мамы и папы из 19 пилотных регионов. Правда, пока только те, у кого есть смартфоны на Android.
Записать ребенка в кружок или секцию прямо с телефона могут мамы и папы из 19 пилотных регионов.

"Сертификатом пользуются уже около 1,4 млн ребят. 45 процентов родителей отмечают, что система сертификатов сделала дополнительное образование для их детей более доступным. Сертификат "наполнен" бюджетными деньгами. Их можно использовать для оплаты кружка или секции, если у организации есть лицензия на образовательную деятельность", - рассказала координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям" депутат Госдумы Любовь Духанина.

Мобильное приложение позволяет контролировать расход средств по сертификату. Посмотреть, к примеру, сколько на нем осталось денег после оплаты английского и хватит ли еще на рисование. Также можно просматривать реестр доступных программ, записывать ребенка в кружок или секцию. Их можно отфильтровать по стоимости занятий и рейтингу организаций, учесть территориальное расположение кружка, возраст детей.

О любом действии родители смогут узнавать через push-уведомления на телефоне: списание средств, подача заявок на обучение, их подтверждение, заключение и расторжение договора с образовательной организацией. Как говорят эксперты, это поможет семье вовремя отследить, если кто-то попытается использовать сертификат без ее ведома. Главный совет: не стоит никому передавать логин и пароль от личного кабинета сертификата. А для зачисления в кружок достаточно назвать номер этого документа.

Фото: Виктор Васенин / РГ
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"Наши эксперты ежедневно принимают обращения по поводу использования именных сертификатов, все это учитывается при доработке мобильного приложения, - заметила Любовь Духанина. - По просьбам пользователей мы решили разработать версию приложения и для операционной системы iOS. Ее запуск запланирован на первую половину 2020 года".

1,4 миллиона ребят уже пользуются именными сертификатами

Кстати, по данным ОНФ, в России около 22 процентов детей от 5 до 18 лет вообще не посещают никакие кружки или секции. При этом среди тех, кто ходит на занятия, все больше ребят идут на платные кружки. Главная причина - рядом с домом нет доступных бесплатных секций. На втором месте - факт, что те бесплатные занятия, которые все-таки есть, детям неинтересны. С конца 2017 года средняя месячная плата за один кружок увеличилась с 3084 до 3462 рублей. Дороже всего обходятся верховая езда, фигурное катание, картинг. Меньше всего затрат требует рисование.

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