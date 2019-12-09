Во вторник вечером питерский "Зенит" может оформить путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Судьба российского клуба решится в выездном матче с "Бенфикой".

В отличие от "сине-бело-голубых" португальская команда досрочно лишилась шансов на выход из группы. При этом у нее еще есть возможность занять третье место и заработать путевку в 1/16 финала Лиги Европы. Насколько этот турнир важен для "Бенфики" - сложный вопрос.

Впрочем, расслабляться "Зениту" ни в коем случае не стоит. "Орлы", как еще называют соперника россиян, традиционно успешно выступают на своем поле. Но, если откровенно, шансы на продолжение борьбы в еврокубках у "Бенфики" минимальны. Для этого им нужно обыграть зенитовцев крупнее, чем 4:1, и надеяться на то, что "Лион" не уступит дома "Лейпцигу". Еще один вариант - победа над питерцами с любым счетом и поражение французов от немецкой команды.

Что касается "Зенита", то есть сразу несколько вариантов, при которых команда Сергея Семака выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, а может и вовсе остаться без еврокубковой весны.

Итак, "Зенит" пробьется в 1/8 Лиги чемпионов в двух случаях. Первый - если не уступит в Португалии, а "Лейпциг", уже обеспечивший себе участие в плей-офф, не проиграет в гостях "Лиону". Второй - если Артем Дзюба и компания не наберут очков в матче с "Бенфикой", им придется рассчитывать на победу немецкого клуба во Франции. При таком раскладе у трех команд будет по семь очков, но "сине-бело-голубые" окажутся выше по дополнительным показателям - личным встречам.

Однако может сложиться такая ситуация, при которой даже победа над "Бенфикой" оставит "Зенит" без Лиги чемпионов. Если "Лион" одолеет "Лейпциг", то у трех клубов будет по десять очков. И россияне уступят конкурентам по личным встречам.

- Мы почти чемпионы? Слова "почти" не существует. Надо решать задачу, идти шаг за шагом, - отметил Семак. - Если говорить о Лиге чемпионов, то ситуация сложная. Не совсем все зависит от нас. Ребята уже молодцы, что набрали семь очков, учитывая длительный перерыв в выступлении в рамках Лиги чемпионов.

По мнению букмекеров, чуть больше шансов на победу в предстоящем матче у "Бенфики". Эксперты принимают ставки на успех португальского клуба с расчетом 1 к 2,3, а на "Зенит" - 1 к 3,2 .

Во вторник в Лиге чемпионов состоится еще несколько интересных матчей. В частности, в Зальцбурге, где клуб с одноименным названием примет действующего победителя турнира "Ливерпуль".

После пяти туров в активе английского клуба десять очков, у "Наполи" - девять, а у австрийцев - семь. Разумеется, шансы "красных" на выход в плей-офф высоки, но "Зальцбург" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов доказал, что умеет бороться с грандами. Достаточно вспомнить первую встречу австрийцев с "Ливерпулем" на выезде, когда один из фаворитов соревнований с большим трудом взял три очка - 4:3.

Нешуточная борьба за две путевки в плей-офф развернулась в группе H, в которой выступает полуфиналист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов "Аякс". Голландцы лидируют в своем квартете, набрав десять очков после пяти туров. Далее идут "Валенсия" с "Челси", у которых в активе по восемь баллов. В последнем туре испанский клуб отправится в Амстердам, а англичане примут французский "Лилль".

Где будем смотреть

10 декабря, вторник, "Матч ТВ"

22.10 "Бенфика" - "Зенит". Прямая трансляция.