Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. N 1560 г. Москва "Об утверждении Правил организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными"

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 5 и частью 3 статьи 19 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев

Правила организации и осуществления государственного надзора в области обращения с животными

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации и осуществления федерального государственного надзора в области обращения с животными (далее - государственный надзор).

2. Государственный надзор представляет собой деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее соответственно - юридические лица, индивидуальные предприниматели) и физическими лицами требований в области обращения с животными, установленных Федеральным законом "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее - обязательные требования).

3. Государственный надзор осуществляется:

а) Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее территориальными органами в части соблюдения требований к содержанию и использованию диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи, в том числе принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации (за исключением соблюдения требований к содержанию и использованию таких животных в культурно-зрелищных целях);

б) Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными органами в части соблюдения требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

4. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и их территориальные органы, осуществляющие государственный надзор (далее - органы государственного надзора) в области обращения с животными, взаимодействуют при осуществлении государственного надзора.

5. Должностными лицами органов государственного надзора, уполномоченными осуществлять государственный надзор, являются:

а) руководители и их заместители, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению государственного надзора;

б) руководители структурных подразделений и их заместители, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению государственного надзора;

в) иные государственные гражданские служащие, должностными регламентами которых предусмотрены полномочия по осуществлению государственного надзора.

6. Должностные лица органов государственного надзора обладают правами, установленными частью 5 статьи 19 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

7. Должностные лица органов государственного надзора при проведении проверок соблюдают ограничения и выполняют обязанности, установленные статьями 15 - 18 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

При проведении проверок в отношении физических лиц Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" не применяется.

9. Государственный надзор в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется посредством организации и проведения:

а) мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;

б) мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

в) плановых (документарных и выездных) проверок;

г) внеплановых (документарных и выездных) проверок.

10. Государственный надзор в отношении физических лиц осуществляется путем организации и проведения:

а) плановых (рейдовых) осмотров;

б) внеплановых документарных и (или) выездных проверок.

11. Сроки и последовательность административных процедур при осуществлении государственного надзора устанавливаются административными регламентами, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг".

12. Решения и действия (бездействие) должностных лиц органов государственного надзора, осуществляющих проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Осуществление государственного надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

13. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в соответствии с требованиями, установленными статьей 82 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 г. N 1680 "Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами".

14. Должностные лица органов государственного надзора при наличии сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований направляют юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в порядке, предусмотренном частями 5 - 7 статьи 82 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

15. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются путем наблюдения за соблюдением обязательных требований и анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, которая представляется такими лицами (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) в орган государственного надзора или может быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия) органом государственного надзора, без возложения на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в рамках проведения плановых (рейдовых) осмотров.

16. Плановые (документарные и выездные) проверки проводятся в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и с учетом особенностей, установленных статьей 262 указанного Федерального закона.

17. Внеплановые (документарные и выездные) проверки проводятся в соответствии со статьями 10 - 14 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

18. В случае если в ходе проверки, проводимой в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящих Правил, должностными лицами органов государственного надзора выявляется случай жестокого обращения с животным, признаваемый преступлением в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, в акте проверки делается соответствующая запись и копия акта направляется в правоохранительные органы для принятия мер в рамках установленной компетенции.

III. Осуществление государственного надзора в отношении физических лиц

19. В целях выявления нарушения обязательных требований физическими лицами уполномоченные должностные лица органов государственного надзора в пределах своей компетенции проводят плановые (рейдовые) осмотры земельных участков, особо охраняемых природных территорий, территорий рекреационного назначения, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, мест розничной торговли и оказания услуг, мест проведения выставок животных, на которых физические лица - владельцы животных содержат и (или) используют животных.

20. Плановые (рейдовые) осмотры проводятся на основании плановых (рейдовых) заданий, утверждаемых распоряжением или приказом руководителя либо заместителя руководителя органа государственного надзора.

21. По итогам проведения плановых (рейдовых) осмотров при выявлении нарушений обязательных требований по решению руководителя либо заместителя руководителя органа государственного надзора издается приказ о проведении внеплановой документарной и (или) выездной проверки физического лица, которая проводится в порядке, предусмотренном пунктами 24 - 30 настоящих Правил (далее - проверка).

22. При поступлении в орган государственного надзора обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также при выявлении в средствах массовой информации публикаций, содержащих сведения о возникновении угрозы причинения либо о причинении вреда жизни или здоровью граждан и (или) животных, в отношении соответствующего физического лица - владельца животного может быть проведена проверка.

23. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного надзора, не могут служить основанием для проведения проверки в отношении физического лица - владельца животного.

24. Физические лица уведомляются о проведении проверки за 15 дней до ее начала посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя или заместителя руководителя органа государственного надзора о ее проведении заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо путем вручения под расписку физическому лицу.

25. Местом проведения проверки являются здание, строение, сооружение, помещение или территория, используемые физическим лицом для содержания и (или) использования животного (животных). Проверка проводится в присутствии физического лица, являющегося владельцем животного, или его уполномоченного представителя.

26. Перед проведением проверки должностное лицо органа государственного надзора обязано предъявить служебное удостоверение, ознакомить физическое лицо (его уполномоченного представителя) с распоряжением или приказом руководителя или заместителя руководителя органа государственного надзора о назначении проверки, с полномочиями проводящих проверку должностных лиц, с целями, задачами, основаниями, сроками и условиями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, а также с составом экспертов и представителей экспертных организаций, привлекаемых к проверке.

27. При проведении проверки физические лица имеют право:

а) присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от должностных лиц органа государственного надзора информацию, которая относится к предмету проверки;

в) представлять документы и (или) информацию, относящиеся к предмету проверки;

г) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки сведения о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государственного надзора;

д) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного надзора, повлекшие за собой нарушение прав физического лица, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28. В ходе проведения проверки должностные лица органа государственного надзора вправе с разрешения физического лица находиться в здании, строении, сооружении, помещении или территории, используемых для содержания животного (животных), и получать от физического лица необходимые документы и информацию, связанные с предметом и целями проверки.

29. После завершения проверки должностные лица органов государственного надзора составляют акт проверки в 2 экземплярах, один из которых передается физическому лицу (его уполномоченному представителю).

30. В случае если проведение проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием физического лица либо в связи с действиями (бездействием) физического лица (его уполномоченного представителя), повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа государственного надзора составляет акт о невозможности проведения проверки с указанием причин невозможности ее проведения.

31. В случае если в ходе проверки должностными лицами органов государственного надзора выявляется случай жестокого обращения с животным, признаваемый преступлением в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, в акте проверки делается соответствующая запись и копия акта направляется в правоохранительные органы для принятия мер в рамках установленной компетенции.

32. При наличии сведений о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица органа государственного надзора физические лица могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.