Асад отметил помощь РФ в восстановлении баланса сил в Сирии

Президент Сирии Башар Асад рассказал о причинах войны в Сирии. Он уточнил, что сирийские власти сейчас и на протяжении девяти лет с начала конфликта придерживаются политики, которую не считают ошибочной. По его словам, власти республики слишком долго были толерантны по отношению к экстремистам, что в результате привело к военному конфликту.

Асад отметил в интервью итальянской службе новостей Rainews24, что поддержка со стороны России была оказана Сирии во имя защиты международной законности и помогла восстановить баланс сил. "Вмешательство США, Запада и Турции имело негативные последствия для Сирии в отличие от той роли, которую сыграла Россия, восстановив баланс сил в конфликте", - подчеркнул Асад.

Глава САР добавил, что Европа сталкивается с проблемой сирийских беженцев, поскольку изначально поддержала террористов в Сирии. Сирийский лидер рассказал, что возлагает за это ответственность на Европу, поскольку с первого же дня сирийского конфликта речь шла о "публичной поддержке" террористов со стороны ЕС, а также о снабжении террористических группировок оружием.