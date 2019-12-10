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10.12.2019 11:51
Рубрика: Происшествия

Бортников: В 2019 году в России не допущено ни одного теракта

Текст: Иван Егоров
В этом году в России было предотвращено 50 преступлений террористической направленности и не допущено ни одного теракта.

Об этом 10 декабря заявил на итоговом заседании НАК и Федерального оперативного штаба председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников.

По его словам, в этом году сохранилась тенденция к снижению числа преступлений террористической направленности. Как отметил Бортников, скоординированные действия силовых структур позволили предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов. Всего во время контртеррористических операций и оперативно-боевых мероприятий нейтрализованы 32 бандита, в том числе 9 бандглаварей, 41 главарь банд, 241 боевик и 606 пособников задержаны.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Кроме того, органами безопасности и силами правопорядка была пресечена деятельность 78 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Как отметил Бортников, члены этих ячеек планировали теракты на объектах социальной сферы, нападения на сотрудников правоохранительных органов и иные преступления террористической направленности.

По данным председателя НАК, активность сторонников МТО зафиксирована по всем федеральным округам и, несмотря на принимаемые усилия, успешное противодействие им, угроза, исходящая от международных террористических организаций, сохраняется.

Он также отметил, что на фоне сокращения ресурсной базы члены террористических организаций ищут новые способы приобретения оружия. Так, в этом году силами МВД, ФСБ и Росгвардии ликвидированы 83 нелегальные мастерские по производству и переделке оружия, нейтрализованы 8 преступных групп, занимавшихся поставками оружия и боеприпасов из зон вооруженных конфликтов.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ РГ-Фото
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