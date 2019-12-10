Число жертв отравления аммиаком при ДТП в Мексике выросло до девяти

Количество погибших в результате отравления аммиаком в Мексике достигло девяти. В том числе несовершеннолетние. Ранее сообщалось о пяти погибших, которые скончались на месте.

Еще 51 человек получил отравления различной степени тяжести, передает РИА Новости.

Напомним, большегруз с прицепом-цистерной газа перевернулся в мексиканском штате Мичоакан на шоссе Сигло XXI. За фурой ехал автобус, который попал в образовавшееся токсичное облако.

По предварительной информации, фура с 30 кубометрами аммиака находилась в неисправном состоянии, что могло стать причиной трагедии. На несколько часов было закрыто движение транспорта.