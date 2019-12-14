Десять самых бессмысленных подарков

Как наживаются на новогоднем потребительском психозе

Каждый год люди дарят друг другу на Новый год подарки, которые после праздника отправляются или на помойку, или же благополучно передариваются другим знакомым и родственникам.

"Российская газета - Неделя" составила рейтинг бессмысленных подарков и узнала у экспертов, как не пойти на поводу у продавцов, поддавшись предпраздничному ажиотажу.

1. Новогодние сувениры

Сувениры и недорогие праздничные атрибуты (колпаки, хлопушки, бенгальские свечи, статуэтки и прочее) покупают, как правило, когда не очень понятно, что подарить. Или же человеку откровенно все равно.

Магазины весь декабрь занимаются тем, что создают у покупателя нужное настроение. Повсюду реклама с Санта-Клаусами, праздничные украшения, играет соответствующая музыка. Как тут устоять, удержаться от покупки бесполезной мишуры?

"Триггером новогоднего настроения в праздничные дни может стать вообще любое сочетание красного и белого цветов", - рассказала "РГ" Елена Мельник, руководитель сервиса Brand Hub.

Продавцам даже не надо никаких особенных уловок: достаточно просто предлагать сувенирный товар на входе, за каждым стеллажом, в сувенирном отделе, в прикассовой зоне - везде.

2. Брендированные товары от компаний

Кому не хотелось избавиться от сувениров, которые дарят на работе и по работе? Может, и вполне симпатичных, но с логотипом какой-нибудь компании.

Из-за бесполезности такой продукции многие компании отказываются от подарков партнерам и все чаще предпочитают отдавать деньги на благотворительность, говорит Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency.

3. Парфюм и косметика

Стоит ли говорить, что как женский, так и мужской парфюм - дело индивидуальное. Ситуацию не спасут даже ультрадорогие духи. Наконец, у человека может быть аллергия.

При подборе косметики стоит учесть тип кожи, возраст, предпочтения по бренду - столько всего, что лучше вообще косметику не дарить. Но под Новый год в магазинах так много косметических наборов в красивых упаковках, что трудно не соблазниться. Выход: взять себя в руки.

4. Одежда

Одежда особенно может огорчить детей, которые ждут игрушки и гаджеты. Праздник рискует обер­нуться детскими слезами. Да и взрослым подарок может прийтись не по душе, особенно если те не влезут в подаренный размер. В крайнем случае лучше обойтись аксессуарами: шарф или платок спокойных тонов должен пригодиться. Только не носки, разумеется. Их стоит оставить на 23 февраля (шутка).

5. Внешние аккумуляторы

Портативные зарядные устройства вошли в обиход лет пять назад. За эти годы многие люди успели накопить по два-три подаренных пауэр-банка. То же самое с наушниками.

6. Сертификаты на прыжок с парашютом

Помимо покупок в магазине сертификат может подразумевать услуги, совершенно далекие от мира материального и осязаемого: кулинарный мастер-класс, фотосессию, курсы в фотошколе, поход в СПА-салон, сеанс чайной церемонии, обучение дайвингу, уроки игры на гитаре и так далее. Также сертификат - это всегда возможность подарить яркие впечатления, например, прыжок с парашютом или полет на воздушном шаре. Вот только возникает вопрос: другу или родственнику нужны такие эмоции?

Лучше не рисковать с такими подарками.

7. Кухонная утварь

Женщинам не стоит дарить сковороду, кастрюлю или другой предмет кухонной утвари. Особенно этот запрет относится к дарителям-мужчинам. Дама вправе воспринять его как намек на свою скромную роль домашней хозяйки.

Фото: Photoxpress

8. Бытовая техника на любителя

Электрошашлычница, механическая терка, мороженица, фритюрница - вот неполный список бытовых приборов, которые могут оказаться совершенно бесполезными, если вы не знаете о предпочтениях человека.

9. Сладости

В преддверии Нового года на каждом шагу продаются кондитерские наборы. К сожалению, за красивой этикеткой часто скрываются растительные масла, красители и консерванты.

В последнее время еще появился тренд на гигантские сладости. Это пятикилограммовая конфета или огромный чупа-чупс. Лучше не пытаться удивить знакомых таким нестандартным подходом. То же самое с букетами из конфет - оценят далеко не все.

10. Нечто живое

Как животные, так и растения требуют должного ухода, который не каждый человек может обеспечить.

Бывает так, что человек сам мечтает о собаке и поэтому преподносит ее второй половине, чему та, оказывается, отнюдь не рада. Это правило работает и с рядом других бесполезных подарков. "То, что хотел бы сам, но принес тебе" - это вообще отдельная категория подарков. Ножик для девушки, билеты в театр геймеру... Все это совершенно бесполезно, но "из лучших побуждений", - заключает Елена Мельник.

Мнение

Купи слона

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Екатерина Филимонова, директор по коммуникациям Высшей школы брендинга

- Почему в преддверии Нового года в магазинах мы сметаем все, что попадается нам под руку? Сказывается общая психологическая атмосфера. Все люди носятся, в магазинах давка, пробки на дорогах. Просто массовый новогодний психоз. Немногие заранее планируют подарки. У всех работа, заботы, дела. Оставляют все на последнюю неделю, чтобы потом решить, что полезного и хорошего кому купить - это ведь не день рождения, когда нужно сосредоточиться на личности именинника. Очень многие ведутся на акции, мол, как хорошо, за меня придумали подарок. Слова "скидка", "акция" действуют магически даже на очень интеллектуальных людей. Еще торговые сети проводят дегустации, тестирования - и если вы не обедали, такая уловка непременно подействует.