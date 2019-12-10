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10.12.2019 19:01
Рубрика: Происшествия

10 лет с правом прописки

КС РФ обязал предоставить детям репрессированных жилье в Москве
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 279(8037)
Конституционный суд РФ подтвердил право детей репрессированных лиц на жилье в Москве и других городах, откуда родители были высланы незаконно. Региональные законы, которые обязывают граждан выполнить несколько обязательных условий для постановки на учет, на них распространяться не должны.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поводом к проверке статьи 13 Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий", а также положений закона города Москвы "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения" послужили сразу три аналогичных заявления от женщин, чьи родители невинно пострадали в 1930 - 1940-е годы. Мать Алисы Мейсснер была выслана из Москвы в 1941 году по национальному признаку - немка. Отец Елизаветы Михайловой был полномочным торгово-посольским представителем в Азербайджане, имел большой партийный стаж, но это не спасло его от лагерей в 1937 году. Семья Евгении Шашевой после отбывания наказания отцом осталась в Республике Коми, так как для бывших осужденных действовал запрет селиться во многих городах Советского Союза.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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- Заявители прожили всю свою жизнь и сейчас продолжают жить в ссылке, - подчеркнул в ходе публичных слушаний представитель заявителей Григорий Вайпан. - Статья 13 закона о репрессированных делает их право на возвращение иллюзорным, его реализацию - невозможной.

Причина - право регионов устанавливать собственный порядок постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для Москвы это проживание не менее 10 лет, признание малоимущими, отсутствие другого жилья в собственности. Однако для людей, чьи родители жили в Москве и были выселены насильно, выполнить эти условия не представляется возможным. Представители органов власти, принявших и подписавших оспоренные нормативные акты, сочли такой подход не соответствующим Конституции РФ.

- Ситуация нарушает конституционные права заявителей - это безусловно, - считает представитель Совета Федерации в КС РФ Андрей Клишас.

- Требования к постановке на учет в порядке общей очереди совершенно справедливы, но какое отношение они имеют к ситуации заявителей? Их отсылают к нормам, которые не могут быть к ним применены. Однако это не делает неконституционным оспоренный закон.

Примерно такого же мнения придерживаются и другие представители органов государственной власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт. Так, полпред президента в КС Михаил Кротов полагает, что закон не противоречит Конституции, поскольку не позволяет ограничивать право репрессированных на жилище. Представитель Московской городской Думы Елена Сомина, в свою очередь, сослалась на то, что в федеральном законодательстве "отсутствует требование о первоочередном порядке предоставления жилых помещений репрессированным". Поэтому депутаты, принимая региональный закон "Об обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения", руководствовались желанием обеспечить единообразный подход, "не создавая преференций и не ущемляя прав тех граждан, кто уже стоит на учете". Теперь этот закон предстоит исправить. КС обязал Московскую городскую Думу "незамедлительно" внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения.

- До этого лица, относящиеся к указанной категории граждан, в том числе заявительницы по настоящему делу, принимаются на учет для обеспечения жилыми помещениями без соблюдения условий, установленных жилищным законодательством для иных категорий граждан, - постановил КС РФ. - Дела заявительниц подлежат пересмотру.

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Как отметила судья-докладчик по данном делу Лариса Красавчикова, такое решение было предсказуемым и ожидаемым.

- КС признал сочетание федерального закона и закона субъекта Федерации не соответствующим Конституции РФ, потому что нарушался сам принцип возмещения вреда, причиненного жертвам политических репрессий, - отметила она. - И решение КС касается не только Москвы, но и других субъектов РФ.

Заявительниц по данному делу Алису Мейсснер, Елизавету Михайлову, Евгению Шашеву теперь поставят в очередь на столичную квартиру. Однако вопрос в том, успеют ли пожилые женщины ее получить - защитник репрессированных Григорий Вайпан посчитал, что в общей очереди ждать пришлось бы 33 года. Насколько короче ожидание станет после решения КС, пока неясно.

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