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10.12.2019 00:20
Рубрика: Власть

Лидеры "нормандской четверки" завершают переговоры за ужином

Текст: Кира Латухина (Париж)

В Париже в Елисейском дворце близится к завершению вторая часть переговоров в "нормандском формате" - за ужином.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин о встрече с Зеленским: I'm happy

После того как президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский переговорили отдельно с участием делегаций и потом еще наедине, вся "нормандская четверка" перешла к позднему ужину.

Владимир Путин уже заявил, что доволен переговорами. Тем временем, пока шел ужин, к журналистам выходили представители украинской делегации и также давали свои оценки. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков отметил хорошую атмосферу саммита.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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