Лидеры "нормандской четверки" завершают переговоры за ужином

В Париже в Елисейском дворце близится к завершению вторая часть переговоров в "нормандском формате" - за ужином.

После того как президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский переговорили отдельно с участием делегаций и потом еще наедине, вся "нормандская четверка" перешла к позднему ужину.

Владимир Путин уже заявил, что доволен переговорами. Тем временем, пока шел ужин, к журналистам выходили представители украинской делегации и также давали свои оценки. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков отметил хорошую атмосферу саммита.