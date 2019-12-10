МЧС закупит технику на 15 миллиардов рублей

В МЧС России поделились планами закупок новой техники на 2020 год. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, уровень укомплектованности подразделений ведомства составит более 80 процентов от предусмотренного.

"МЧС России продолжает оснащать подразделения новой спецтехникой и оборудованием. До конца текущего года планируется поставка более 350 единиц техники и более 28 тысяч единиц имущества для проведения аварийно-спасательных и пожарно-спасательных работ". - сказано в сообщении спасательного ведомства.

Прежде всего, конечно, деньги пойдут на борьбу с огнем. Условно говоря, миллиарды в топку бросят, чтобы было проще тушить пожары, как природные, так и техногенные. Планируется закупить большое количество пожарно-спасательной техники и спецтехники для ведения аварийно-спасательных работ.

Кроме того, спасатели и пожарные получат пожарный вертолет МИ-8, а также плавсредства и средства инженерного вооружения. Всего планируется потратить 15 миллиардов рублей.

"Существенно увеличатся поставки пожарных рукавов и другого пожарно-технического вооружения. Спланирован капитальный ремонт 5 вертолетов и 270 единиц пожарно-спасательной техники". - сообщили в МЧС.

При этом, речь идет о закупках преимущественно отечественной техники. Новейших разработок, а, порой и просто уникальных образцов. В качестве примера в МЧС приводят - "Гефест".

Это - опытно-конструкторская разработка пожарного автомобиля для тушения пожаров в условиях экстремально низких температур. Он не имеет аналогов в мире. Его создали конструкторы в Курганской области совместно с учеными Академии ГПС МЧС России и сейчас готовят к госприемке.

По словам разработчиков, это принципиально новый автомобильный комплекс способный не только тушить пожар, но и обеспечивать работоспособность рукавных систем других пожарных автомобилей в условиях самых низких температур, которые только были зарегистрированы на планете Земля.

В качестве базовой платформы использованы шасси грузового Камаза. Но база высокой проходимости специально доработана производителем для возможной эксплуатации в условиях температур до - 50 градусов. У него на борту имеется специальная энергетическая установка для обогрева двух рукавных систем. Это необходимо, чтобы не происходило замерзания воды при тушении крупных затяжных пожаров в условиях Крайнего Севера.

А автономный подогреватель обеспечит нагрев воды в цистерне, изготовленной из укрепленного стеклопластика, устойчивого к воздействию любых пенообразователей - своеобразное ноу-хау курганских конструкторов.