Международный день прав человека, отмечаемый 10 декабря, берет свое начало 10 декабря 1948 года. В этот день Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Она содержит перечень фундаментальных прав и свобод человека и гражданина, которые в большинстве своем имплементированы в национальное законодательство и являются основой устойчивого развития цивилизационного пространства.

Текст Всеобщей декларации переведен более чем на 350 языков, и ее положения нашли отражение в текстах национальных конституций почти 90 государств мира. В развитие Всеобщей декларации прав человека в 1966 году были приняты Пакт о гражданских и политических правах и Пакт об экономических, социальных и культурных правах. В современном праве эти три фундаментальных документа, составляющие знаменитый Международный билль о правах, стали главным камертоном в настройке национальных правовых систем, нацеленных на защиту прав и свобод человека и гражданина.

Российская Конституция, принятая в 1993 году на крутом изломе истории нашего Отечества, опираясь на эти международно-правовые ориентиры, признала естественный характер прав человека, утвердив важнейшее положение о том, что "основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения" (ч. 2 ст. 17). Это означает, что право на жизнь, на свободу, на личную неприкосновенность и социальное обеспечение и многие другие права принадлежит ему от рождения до смерти вне зависимости от политических режимов, военных столкновений и общественного строя.

Впервые буквой закона самой большой юридической силы стало и установление о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. И в этом суть новой концепции прав человека, ориентирующей все ветви власти на бережное и уважительное отношение к этим главным ценностям личности.

А в системе конституционных органов, обеспечивающих гарантии прав человека, впервые был закреплен Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (ч. 1 ст. 103 Конституции РФ).

Таким образом, права и свободы человека, отраженные в российских законах, представляют собой важнейший политико-юридический и социальный институт, а степень их защищенности - объективно существующий индикатор уровня цивилизованности и демократии общества как на национальном, так и на международном уровне.

Роль и место института уполномоченных по правам человека в системе конституционных гарантий определяется спецификой его правового статуса: он является государственным персонифицированным независимым органом, назначается Госдумой на федеральном уровне и законодательным органом субъекта Российской Федерации - на региональном, а стало быть является парламентским органом и обладает компетенцией - на федеральном уровне - в соответствии с Федеральным конституционным законом "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации", а на региональном уровне - в соответствии с законами субъекта Российской Федерации. Главная его функция - работа с обращениями граждан.

Более 20 тысяч семей ипотечных заемщиков получили помощь в сохранении жилья, предоставлены социальные выплаты сотням граждан

Замечательный писатель Фазиль Искандер как-то заметил: "...что у человека должно быть место, куда пожаловаться. А если такого места нет, то у человека опускаются руки". Уполномоченные по правам человека, убедившись в том, что человек пострадал несправедливо, обязан представить аргументы и побудить орган власти или должностное лицо отменить незаконное решение или, напротив, принять законное решение и восстановить нарушенное право.

Работа с индивидуальными жалобами и обращениями позволяет уполномоченным выйти и на системные проблемы, сформулировать свой взгляд на общую ситуацию с правами человека. Уполномоченный по правам человека в РФ обязан представить результаты своей работы президенту РФ, обеим палатам парламента, правительству, высшим органам судебной власти, Генеральному прокурору и Следственному комитету России, а уполномоченные по правам человека в субъектах РФ - соответственно главе и законодательному органу субъекта РФ, другим органам. Возможность получить независимое мнение о ситуации с правами человека в регионе или в целом в стране позволяет высшим должностным лицам своевременно отреагировать и внести изменения в законодательство и правоприменительную практику.

Разумеется, ситуация с правами человека в каждой конкретно взятой стране не может быть окрашена одним цветом. Религия, традиции, политика, экономика - всё это оказывает огромное влияние на права человека и гражданина, на уровень его жизни и ее восприятия.

На фоне общих позитивных процессов по укреплению гарантий прав человека, развития процесса международной и межгосударственной интеграции просматривается тенденция появления новых вызовов и угроз этим непреходящим ценностям. Как это ни прискорбно, но мы являемся свидетелями того, что тема защиты прав человека нередко становится инструментом политического, экономического и гуманитарного давления на оппонентов: ее пытаются использовать для манипулирования общественным мнением. Нельзя также не отметить, что в зарубежной практике последних лет наметилась крайне опасная политика двойных стандартов и подмены понятий. Вместе с тем именно деполитизация правозащитной сферы - главное условие создания эффективной системы уважения и соблюдения прав человека, оказания ему помощи в поиске правды и справедливости независимо от расы, пола, языка и религии, его благосостояния и должности. Только такой подход в построении работы Уполномоченного по правам человека в его кооперации с зарубежными коллегами - омбудсменами может обеспечить защиту прав и свобод конкретного человека. Данный принцип взаимодействия помогал вести диалог с омбудсменами других государств о возвращении наших соотечественников из заключения на Родину, об оказании медицинской помощи гражданам другого государства, оказавшимся в СИЗО пенитенциарной системы России, о других проблемах.

Как говорил на встрече с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ экс-генеральный секретарь Совета Европы Т. Ягланд, "нет ни одной страны, чтобы в ней не нарушались права человека. Но важно, чтобы нарушенные права восстанавливались и общество осуждало нарушение прав человека". Эти слова нам близки и понятны. И созданная в стране система сдержек и противовесов как раз и нацелена на формирование оптимальных инструментариев, создающих атмосферу, в которой не допускается игнорирование законов со стороны органов власти и должностных лиц, принимаются меры, направленные на отмену ошибочно принятых решений и возмещение вреда, причиненного человеку.

200 тысяч обращений поступает ежегодно в адрес уполномоченных по правам человека по всей России

Крайне важно также, говоря о защите прав человека, учитывать нравственные начала, исторически сложившиеся устои общества, потому что далеко не все ценности западной культуры, которую нам предлагают порой слишком настойчиво, одобряются и воспринимаются им. Вошедший в нашу правовую систему по настоянию Совета Европы российский институт уполномоченных по правам человека за годы его развития приобрел свое собственное лицо, если так можно сказать национализировался, сформировал национальные черты и признаки. Он построен исходя из общественного запроса. Именно поэтому за более чем 20 лет работы института уполномоченных по правам человека большая часть восстановленных прав связана с судьбами людей, попавших в трудную жизненную ситуацию в жилищной и трудовой сфере, в сфере здравоохранения и пенсионного обеспечения.

Ко мне поступило обращение от гражданина, который жаловался на то, что стал регулярно получать телефонные звонки с угрозами убийства, и самое ужасное в этой истории, что местные правоохранительные органы не предприняли никаких действий, чтобы защитить гражданина. Права человека были восстановлены. Рада тому, что эта ситуация разрешилась положительно, но ведь сама проблема носит более масштабный характер и затрагивает всю страну.

В связи с этим вместе с другими государственными органами мы активно включаемся в процесс совершенствования законодательства, поддерживая новое качество диалога между государством и гражданским обществом и, как мне представляется, мы научились слушать и слышать друг друга.

В адрес уполномоченных по правам человека по всей России ежегодно поступает порядка 200 000 обращений. Только в Аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ за 11 месяцев текущего года уже поступило 36 000 заявлений от людей, считающих, что их права нарушены. Кроме этого, непосредственно на личных приемах Уполномоченным и сотрудниками Аппарата были приняты свыше 3500 человек. Практикуются и выездные приемы граждан. В этом году мы работали на выезде: в Московской, Нижегородской, Брянской и Омской областях, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Республике Татарстан, Приморском крае, в том числе с применением видео-конференц-связи - в Республике Саха (Якутия) и Бурятии.

Тематика обращений, поступающих к уполномоченным, очень разнообразна. Если выстроить обращения "по степени остроты", то наибольшее количество жалоб ежегодно поступает по вопросам, возникающим в социальной сфере и области реализации уголовно-процессуального законодательства. Причем от участников уголовного процесса: потерпевших, обвиняемых, подозреваемых, свидетелей количество жалоб значительно увеличилось. В них указывается на несправедливые отказы им в возбуждении уголовного дела, длительные сроки предварительного следствия, отказы в приобщении к делам оправдательных доказательств и т.д.

Вторую строчку в этом печальном рейтинге занимают обращения по поводу нарушений жилищного законодательства - пресловутый "квартирный вопрос", отравляющий жизнь граждан с незапамятных времен. Не только Уполномоченного, но и его региональных коллег продолжают также беспокоить проблемы здравоохранения, образования и социального обеспечения.

Люди часто не могут прочитать закон, не понимают, что в нем написано, и поэтому порой не знают, как реализовать и отстоять свои права

Сегодня на повестке дня стоит вопрос о повышении уровня жизни значительной части населения России, которая находится за чертой бедности или около нее. В этой связи перспективными представляются звучащие предложения об освобождении от уплаты подоходного налога малоимущих граждан.

Вместе с тем следует отметить, что количество обращений о переселении из ветхого и аварийного жилья значительно уменьшилось благодаря специальной госпрограмме, которая реализовывалась вплоть до 2016 года, а сейчас возобновилась в новом формате. По сравнению с 2018 годом на 50 процентов меньше стало обращений по вопросам участия в долевом строительстве жилья, переселения из аварийного жилищного фонда, постановки на жилищный учет, платы за жилье и оказания коммунальных услуг. Это результат в том числе совершенствования законодательства, решения некоторых системных вопросов. При этом проблемы остаются.

Нас беспокоят вопросы несоразмерности применяемых государствами репрессивных мер по отношению к правонарушителям за совершенные ими проступки. Представляется, что данная ситуация должна развиваться в контексте экономии репрессивных мер со стороны государства и повышения качества профилактической работы.

Обеспокоенность вызывают существующие заминки при оказании помощи людям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Несмотря на то, что в минуты беды, пожаров, наводнений власть и общество сплачиваются, чтобы помочь пострадавшим, позднее бюрократическая система затягивает выплаты материальной помощи людям. В результате порой решить вопросы удается только благодаря взаимодействию уполномоченных по правам человека с компетентными органами государственной власти.

В рамках своей компетенции мы стараемся помочь всем. Благодаря эффективному диалогу уполномоченных по правам человека с органами государственной власти при непосредственной поддержке президента России удалось помочь многим тысячам граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию, когда уже все известные средства защиты исчерпаны: получили помощь в сохранении жилья более 20 тысяч семей ипотечных заемщиков; предоставлены социальные выплаты сотням граждан России, подлежащих переселению с территории комплекса "Байконур"; обеспечены жильем сотни бывших военнослужащих, проживающих на территориях Республики Крым и города Севастополя; выплачена заработная плата более 6000 строителям космодрома Восточный; с Украины возвращены рыбаки судна "Норд" и заключенные россияне; более 100 тысяч заключенных получили свободу благодаря принятию закона о кратном зачете времени содержания под стражей. Хороший синергетический эффект в защите прав граждан дало взаимодействие уполномоченных по правам человека в субъектах РФ и прокуроров в проверках информации о пытках в местах принудительного содержания. И всё же очень печально звучат слова благодарности в адрес Аппарата Уполномоченного одной заявительницы: "Радостно от того, что с Вашей помощью я смогла отстоять свое право, и грустно от того, что право приходится отстаивать, а оно должно быть просто реализовано".

Увы, закон не совершенен. Но именно по результатам рассмотрения обращений и личного общения с людьми нам удается выявить острые, злободневные проблемы, для решения которых требуются законодательные инициативы, над которыми мы постоянно работаем. В уходящем году в адрес госорганов и должностных лиц нами было направлено около 40 предложений по вопросам совершенствования законодательства. Часть из них были учтены в законотворческой деятельности органов государственной власти. К примеру, правительством РФ были внесены в Госдуму законопроекты, предусматривающие право осужденного на перевод в исправительное учреждение, расположенное вблизи его места жительства или места жительства его близких родственников. Внесены поправки, регулирующие порядок учета людей, относящихся к коренным малочисленным народам. Принят федеральный закон, предоставивший призывникам право на отсрочку в связи с обучением по программам среднего профессионального образования и другим.

Тема защиты прав человека нередко становится инструментом политического, экономического и гуманитарного давления на оппонентов

Важным для института уполномоченных по правам человека, равно как и для каждого, кто обращается за защитой своих прав, стало принятие Госдумой в первом чтении законопроекта "Об общих принципах организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", который внесен группой членов Совета Федерации и в разработке которого принимали участие уполномоченные по правам человека в регионах. Он призван создать равные возможности для граждан в доступе к механизмам защиты прав и свобод на территории различных регионов России, вывести институт региональных уполномоченных на новый уровень развития. Впервые по результатам представления Доклада Уполномоченного для реализации рекомендаций в Госдуме создана межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав человека в РФ, которая осуществляет работу на постоянной основе.

Налаживается и конструктивный диалог между институтами гражданского общества и структурами власти. Мы стараемся добиться того, чтобы все федеральные и территориальные подразделения соответствующих органов власти получили четкий и недвусмысленный импульс по своим "вертикалям": сигналы от Уполномоченного и региональных уполномоченных по правам человека - это предмет для серьезной работы, и это не критиканство, а помощь в охране прав граждан людей и правопорядка. Ведь институт уполномоченных по правам человека омбудсменов должен быть чувствителен к различным социальным и политическим вызовам и рискам нарушения прав и свобод человека.

На сегодняшний день взаимодействие Уполномоченного по правам человека в РФ и региональных уполномоченных осуществляется на постоянной основе в рамках работы совещательного органа - Координационного совета российских уполномоченных по правам человека, созданного еще в 2001 году. На заседаниях Координационного совета с участием руководителей федеральных министерств и ведомств, представителей гражданского общества обсуждаются наиболее острые для всех уполномоченных по правам человека вопросы. Главная цель работы Координационного совета - выработка консолидированных решений относительно основных направлений деятельности российских уполномоченных, решение системных вопросов, типичных для большинства регионов, обсуждение первостепенных правозащитных задач. Однако нет пределов совершенству, и для повышения уровня коммуникаций уполномоченных сегодня необходим единый цифровой контур.

ООН, а вслед за ней и международные региональные организации призывают разработать глобальную стратегию, направленную на утверждение принципов и стандартов прав человека. Эта идея заслуживает поддержки. Омбудсменов и иные правозащитные институты объединяет общая цель - содействие верховенству прав и свобод человека и гражданина, где бы он ни находился. Потому взаимовыручка и помощь - важнейший принцип нашей работы. Сегодня существует 20 соглашений с омбудсменами разных государств о двустороннем сотрудничестве. В этом году уже подписаны меморандумы о сотрудничестве с Омбудсменом Узбекистана и с Национальным центром Узбекистана по правам человека, при этом ряд соглашений планируется к подписанию в середине декабря уходящего года.

Отдельно скажу о Евразийском альянсе омбудсменов (ЕАО), созданном в 2017 году. Это совершенно новый для нас формат многостороннего сотрудничества с омбудсменами стран Евразии, который себя полностью оправдал. Создание Альянса было продиктовано требованием времени. Он является региональным профессиональным правозащитным интеграционным сообществом, которое объединяет усилия омбудсменов континента, и открыт для всех государств. Сегодня в него входят национальные институты защиты прав человека от РФ, Республики Кыргызстан, Армении, Ирана, Монголии. Альянс гарантирует постоянный рабочий контакт, который позволяет оперативно решать проблемные вопросы граждан своих стран за рубежом. ЕАО не является наднациональной структурой. Это объединение независимых институтов, которые готовы встать на защиту тех, кто ущемлен в правах, у кого нет возможности бороться с несправедливостью.

Конечно, сфера защиты прав человека не может отставать от темпов развития страны и мира в целом. На ближайшую перспективу президент России обозначил вектор ее развития.

Одна из современных реалий нашей работы по защите прав граждан - невозможность реагировать на действия организаций, не являющихся государственными органами. Вместе с тем невыплаты заработной платы работникам обанкротившихся предприятий, случаи издевательств в психиатрических больницах, отравления фальсифицированными лекарствами остро затрагивают права граждан. В связи с проведением административной реформы эти и многие другие вопросы сместились из госсектора в сферу частных интересов. Поэтому в целях оказания защиты прав граждан можно было бы рассмотреть вопрос о расширении компетенции уполномоченных, предоставив им право рассматривать жалобы на действия (решения) негосударственных организаций, выполняющих публичные функции.

Во-вторых, чтобы достойно пройти путь от провозглашения прав человека до их реальной, повседневной реализации нужна новая парадигма развития России: Национальная стратегия защиты прав и свобод человека. В этом вопросе Уполномоченный возлагает большие надежды на созданный в 2019 году при поддержке президента РФ на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Научно-образовательный центр по правам человека, основными задачами которого являются как реализация образовательных программ, так и научно-исследовательская, методическая и экспертная деятельность в области защиты прав и свобод человека. К сожалению, невысокой остается правовая грамотность служащих, работающих с жалобами граждан. Но это относится и к правовой образованности самих граждан. Более двух третей всех обращений показывают, что люди часто не могут прочитать закона, не понимают, что в нем написано и как это применять. Не знают, как действует государственная система, путаются в практике правоприменения. Поэтому было бы важно разработать Национальную программу правового просвещения. Это то немногое, что мы реально можем и должны сделать буквально сегодня. Завтра нам предстоит свершить намного больше!

В Международный день прав человека хотелось бы сказать всем: помните, если будем относиться друг к другу с тем же уважением, что и к самим себе, то многие проблемы защиты прав и свобод человека изживут себя, оставив нам в наследство гуманное, процветающее общество.