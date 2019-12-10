МВД: Ущерб от киберпреступлений превысил 10 миллиардов рублей

Каждое седьмое преступление в России совершается с помощью IT-технологий - такую цифру озвучил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко.

По его словам, размер причиненного материального ущерба уже в сентябре превысил рубеж в 10 миллиардов рублей. Причем наибольшее количество таких преступлений совершено в крупных регионах России.

Динамика прироста преступлений в сфере информационных технологий за прошедшие три года составила 165 процентов. Так, в 2017 году их было совершено 66 тысяч, в 2018 году - 175 тысяч, за девять месяцев этого года - уже более 200 тысяч.

Андрей Курносенко подчеркнул, что основной массив таких преступлений составляют различные виды мошенничества, на долю которых приходится около половины всех зарегистрированных преступлений. В этом году их количество увеличилось на 40 процентов. Раскладка такая: более половины подобных преступлений совершается с помощью интернета, более трети - с помощью средств мобильной связи, каждое десятое - с использованием банковских карт.

И вот вполне ожидаемая тенденция - рост интереса к использованию криптовалюты в преступных схемах.

- В последнее время наблюдается устойчивый рост интереса злоумышленников к виртуальным активам, обусловленного в том числе возможностью их использования в качестве инструмента совершения различных преступлений, - сказал Андрей Курносенко.

Он разъяснил, для чего преступникам нужна криптовалюта. Чаще всего этим денежным суррогатом пользуются для отмывания денег, покупки оружия, финансирования экстремизма и терактов, распространения наркотиков, оборота фальшивых денег и ухода от налогов.