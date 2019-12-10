На совести убитого в Берлине террориста - десятки загубленных жизней

Хангошвили несколько лет убивал людей и сам погиб от рук киллера. Фото: vesti.ru

"Я знаю, что в Берлине погиб человек, это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек", - заявил Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Глава России напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.

"Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все что угодно", - добавил президент. И напомнил, что Москва обращалась к Берлину с просьбой выдать организатора взрывов в метро, но не нашла понимания.

Жизнь и смерть Зелимхана Хангошвили от выстрела в голову в парке Берлина - почти классический пример начала и конца существования страшной категории людей, которых порождает терроризм. Погибший несколько лет лично убивал других людей и в конце концов сам погиб так же - от рук наемника.

Через несколько дней после выстрелов в парке полиция задержала 49-летнего гражданина: в прокуратуре заявили, что при нем нашли орудие убийства.

Это факты. Остальное - пока фантазии тех, кто об этом пишет.

Спустя месяцы после убийства сорокалетнего Хангошвили западные СМИ обоснованно назвали его одним из приближенных к Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову боевиков. Полгода после выстрелов в парке его имя упоминали лишь те, кто занимался расследованием преступления. Недавно о погибшем стали говорить на самом высоком уровне, а его "ранг" начал расти на глазах от одной иностранной публикации к другой. Так, глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Москва должна "внести свой вклад" в расследование преступления. Правда, "вклада" дожидаться никто не стал. И МИД Германии, не дожидаясь итогов расследования, объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.

В Москве решения Берлина назвали политизированными и пообещали ответить зеркально.

Онлайн-журнал Spiegel сообщил, что следствие уверено: это было заказное убийство, а заказчиком могли быть либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства. Потом о представителях преступного мира забыли. Или сделали вид, что забыли.

Зелимхан Хангошвили родился в 1979 году в селе Дуиси в Панкисском ущелье Грузии. По национальности он чеченец-кистинец. Закончил сельскую школу рядом с домом и уехал к старшему брату Зурабу в Чечню на заработки. Было это в конце 1990-х. В августе 2003 года Хангошвили уже участвовал в на нападениях на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки Сунженского района Ингушетии. Тогда погибли 15 военнослужащих.

Летом 2004 года Хангошвили участвовал в нападении на представителей власти Ингушетии. Были убиты 98 человек, в том числе 67 силовиков, и еще 104 были ранены.

Сначала Зелимхан воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. Стал полевым командиром. Потом вместе с отрядом Гелаева ушел в Панкиси.

После второй чеченской кампании нелегально приехал в Грузию и стал бизнесменом. Писали, что он поставлял мед в Саудовскую Аравию, организовал столярное производство, консультировал инвесторов из арабских стран, как выгодно вложить деньги в Грузии. Даже, говорят, открыл кафе в Тбилиси.

После кровавых событий на Кавказе желающих отомстить погибшему было много. Не зря его знакомые говорят о нескольких покушениях на Хангошвили

Сейчас родня погибшего активно раздает интервью, в которых утверждает, что опасается за свою жизнь. Но, по сообщению местных СМИ, двое сыновей Зураба Хангошвили после убийства его брата в Берлине все же были депортированы в Грузию из Швеции. Причем брат погибшего рассказывает журналистам, что люди, совершившие покушение на Зелимхана в Грузии, "будут преследовать взрослых мужчин из его фамилии". За что?

Вероятно, имеется в виду август 2012 года, когда Зелимхан Хангошвили оказался ключевой фигурой последней большой провокации Михаила Саакашвили. Тогда за два месяца до парламентских выборов в Грузии под предлогом вторжения в Грузию "диверсантов ФСБ" Саакашвили ввел в Панкиси, в ущелье Лопота спецназ МВД. Было много погибших. Среди них оказались и чеченцы-кистинцы.

Слова родственников Хангошвили про опасения за жизнь мужчин семьи указывают на традиции кровной мести, реально продолжающий действовать старый обычай, который обязывает родственников убитого отомстить убийце или его родным.

После кровавых событий на Кавказе желающих отомстить Зелимхану должно было быть много. Не зря его знакомые во всех своих интервью говорят о нескольких покушениях на Хангошвили и в Грузии, и на Украине. Хотя кроме слов других доказательств не приводят.

Из Грузии Хангошвили быстро переехал в Украину и оттуда с семьей перебрался в Берлин, а его брат уехал в Швецию.

По одним данным, убийцу боевика зовут Вадим Соколов, по другим - Вадим Красиков. Этого человека на Западе пытаются связать со спецслужбами России - сейчас это самый модный западный тренд. Поэтому задержанного "опознали" как служившего в отряде специального назначения ФСБ "Вымпел". Но ветеран "Вымпела"

полковник запаса ФСБ Валерий Киселев уже прокомментировал эту версию. По его словам, отряд специального назначения "Вымпел" ФСБ России последние 20 лет не имеет никакого отношения к "мероприятиям и событиям" за пределами страны.

На днях стало известно, что задержанный попросил убежища во Франции. Что как-то не стыкуется с привязкой этого человека к официальным российским силовым структурам. Но эту просьбу об убежище на Западе западные же журналисты как-то не заметили и не комментируют.

Зато западная пресса скромно умалчивает о "боевом" пути погибшего. Слово "террорист" в его отношении практически не употребляется.

Su ddeutsche Zeitung от 3 декабря называет его бывшим командиром повстанцев. В публикации делается акцент на то, что он отец четырех детей и в день убийства как раз направлялся на пятничную молитву в мечеть.

Der Spiegel от 4 декабря пишет, что немецкие органы безопасности временно признали его "потенциально опасным" исламистом, но подозрения не подтвердились.

А The Times от 6 декабря вообще называет убитого боевика грузинским диссидентом.

Видимо, на Западе принят "стандарт" для террористов. Когда экстремист убивает граждан западных стран, это называют террором, а убийство людей в других странах превращает его в повстанца и диссидента.