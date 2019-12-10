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10.12.2019 02:28
Рубрика: Власть

"Нормандская четверка" соберется через четыре месяца

Текст: Кира Латухина (Париж)
Минские соглашения нужно выполнять, как и формулу Штайнмайера, разведение сил продолжится в трех зонах, мандат контроля ОБСЕ будет расширен до круглосуточного, а также должно быть обеспечено полное прекращение огня. Кроме того, до конца года состоится обмен удерживаемыми лицам. Об этом договорились в Париже лидеры "нормандской четверки", утвердив совместное коммьюнике и решив провести следующий саммит через четыре месяца.
Фото: EPA/ Ian Langsdon/ Pool Фото: EPA/ Ian Langsdon/ Pool
Фото: EPA/ Ian Langsdon/ Pool

"Принят итоговый документ, подтверждена безальтернативность выполнения Минских соглашений, подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта", - заявил журналистам по итогам встречи "нормандской четверки" российский лидер Владимир Путин. "Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено", - сказал он. Также необходимо синхронизировать процесс достижения перемирия с политическими мерами, прописанными в Минских соглашениях. И не следует затягивать с выполнением обязательств об амнистии, добавил Путин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин назвал хорошей встречу с Зеленским

"Поддержана идея подготовить обмен удерживаемыми лицами по формуле всех установленных на всех установленных", - объявил президент России. "Необходимо также увеличить число пунктов пропуска на линии соприкосновения...Мы разговариваем о крупных проектах и гуманитарных вопросах, давайте не забывать о простых людях которые там живут", - призвал он. "Работа была очень полезной", - оценил итоги саммита Путин.

На вопрос, есть ли место потепление в отношениях участников, президент России ответил положительно, ведь по многим вопросам достигнут прогресс. Москва будет делать все, чтобы конфликт был завершен. Но важно, чтобы был прямой диалог между конфликтующими сторонами. Еще Путин против того, чтобы "вскрывать" и переписывать Минские соглашения. Контроль над определенными участками границы Украина по этому документу должна получить после местных выборов на Донбасе и в Луганске - именно так зафиксировано в соглашениях. Хоть в Киеве и настаивают на том, чтобы получить его до выборов.

Путин и Зеленский пожали друг другу руки
Путин встретился с Меркель и Макроном перед саммитом "нормандской четверки"

"Мы обговорили все сложные вопросы, они стояли на повестке", - заверил украинский лидер Владимир Зеленский, признавшись, что хотелось бы больше решить проблем. Переговоры шли долго, но были предметными: было очень важно не только обсудить все вопросы, но и договориться о конкретных шагах, пояснил он. "Встреча была долгой, сложной, но настроение положительное", - заметил украинский лидер, добавив, что никаких условий и "домашнего задания" для следующего саммита не существует.

Зеленский напомнил свою позицию: политические вопросы можно решить только когда будет нормализована ситуация в плане безопасности на юго-востоке Украины. "Согласовали мероприятия, которые нельзя откладывать по стабилизации безопасности - это полное всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, усиление контроля за этим режимом, необходимость расширения мандата ОБСЕ для круглосуточного мониторинга", - перечислил он.

"Стороны поддерживают план разминирования территории и освобождение удерживаемых лиц по принципу всех на всех до следующего года", - продолжил Зеленский. "Я настаивал на необходимости возобновления полного контроля за госграницей", - сообщил он. Но в Москве придерживаются другой точки зрения, поэтому это будет обсуждаться в следующий раз.

"Нам удалось разблокировать диалог", - констатировал Зеленский, подчеркнув, что своим принципам - невозможность федерализации Украины, влияния на вектор развития и уступки территории - он не изменил.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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"Наша цель была создание долгосрочного справедливого мира и выход из ужасного конфликта", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Открытая рана в самом сердце европейского континента... Новая архитектура европейской безопасности проходит через урегулирование конфликта на юго-востоке Украины", - подчеркнул он, добавив, что удалось добиться продвижения по всем направлениям - прекращение огня, обмен удерживаемыми лицами, политический процесс. "Первый раз за последние три года мы смогли действительно продвинуться вперед", - заключил он.

"Мы преодолели сегодня период стагнации", - констатировала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Самое сложное, считает она, это меры по реализации политических пунктов Минских соглашений - продление закона об особом статусе, чтобы в конце концов были проведены местные выборы, признанные ОБСЕ. "У меня сегодня сложилось впечатление, что есть добрая воля для решения сложных вопросов. Я очень довольна сегодняшней встречей", - призналась Меркель.

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