Пять советов, как брать микрозаймы, чтобы не остаться вечным должником

За неполный 2019 год число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) заметно увеличилось, только за январь - сентябрь их стало почти на четверть больше, теперь это 11 миллионов человек, сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин. Этот год в целом стал важным и для рынка, и для заемщиков - сократился максимальный размер выплат, которые МФО могут требовать с должника (с трехкратного размера займа до полуторного - таким он станет с 2020 года), а ежедневная ставка с июля 2019 года не может превышать 1% (365% годовых), хотя недавно была выше 2%.

Если заемщик не может платить по займу, то не стоит ждать, когда начнут начисляться пени за просрочку. Фото: Photoxpress

Рост числа заемщиков показывает, что микрозаймы по-прежнему востребованы у потребителей. О том, как грамотно подойти к микрозаймам, рассказала "РГ" директор саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР") Елена Стратьева.

1. Сопоставить свои желания со своими возможностями

Это касается не только микрозаймов, а вообще любого финансового продукта. В целом рекомендуется учитывать очень простую формулу и исходить из правила, что все ежемесячные платежи по всем действующим кредитным обязательствам не должны превышать 30-35% от ежемесячного дохода. Не стоит обращаться за заемными средствами, если вы не уверены, что сможете соблюдать условия договора.

2. Правильно понимать природу микрозайма

Специфика микрозайма такова, что он не дублирует банковский кредит: более короткие сроки займа, меньшие суммы, доступность потребителям, у которых нет кредитной истории, либо она испорчена. А самое главное, микрозаем предназначен как инструмент "скорой помощи". То есть это "быстрые" деньги для решения срочных вопросов заемщиков.

3. Внимательно отнестись к подбору МФО

Следует проверить, состоит ли компания в госреестре МФО. Это нужно для того, чтобы удостовериться, что она не является нелегальным кредитором, мимикрирующим под легального.

Ознакомиться с госреестром МФО можно на сайте Банка России. Еще один способ - проверить маркировку компании в "Яндексе". С 2017 года все МФО отображаются в системе поиска со специальной отметкой (галочка в синем овале с надписью "ЦБ РФ").

4. Хорошо изучить договор микрозайма

При заключении договора следует внимательно ознакомиться с документом и изучить условия выдачи денег и погашения долга. Договор должен содержать QR-код со всей необходимой информацией об МФО, данные о полной стоимости кредита. В договоре должен отражаться предельный размер переплаты.

Страховка по займам - дополнительная услуга. Даже если она включена в договор, заемщик вправе отказаться от нее в течение пяти рабочих дней с момента подписания документа. Клиент должен помнить, что МФО не вправе выдавать займы в иностранной валюте, изменять в одностороннем порядке сроки и ставки по займу, штрафовать заемщика при его желании погасить долг досрочно.

5. Не скрывать проблемы с обслуживанием долга

Настоятельно не рекомендуется пользоваться услугами так называемых "раздолжнителей". При таком взаимодействии клиент только теряет деньги, ничего не получая взамен, уровень таких псевдоюристов невысок.

Если заемщик не может вовремя внести платеж по займу (непредвиденная жизненная ситуация, задержали зарплату), ему не стоит ждать, когда начнут начисляться пени за просрочку. Лучше проинформировать кредитора и запросить рассрочку или реструктуризацию.