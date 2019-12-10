Получить больничные и "детские" пособия теперь можно не по "прописке"

Получить пособие по уходу за ребенком от Фонда социального страхования (ФСС) теперь можно в любой точке страны, а не строго там, где человек "прописан". Это помогает свести к минимуму временные и материальные затраты людей и компаний при получении госуслуг, пояснили "РГ" в ФСС.

Получить все причитающиеся на новорожденных выплаты теперь можно в любом регионе. Фото: REUTERS

Фонд начал постепенно стирать границы между регионами с 1 февраля прошлого года. Сначала стали доступны для получения в любом регионе регистрация и снятие с учета в ФСС людей, которые участвуют в обязательном соц­страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Одновременно страхователи-физлица, которые взаимодействуют с ФСС, смогли дистанционно отправлять в фонд документы, необходимые для начисления и уплаты страховых взносов, документов, подтверждающих правильность этих расчетов.

С начала нынешнего года фонд начал оказывать услугу по регистрации и снятию с учета страхователей-компаний по месту нахождения их обособленных подразделений, филиалов.

А с 1 июля на экстерриториальный принцип были переведены еще шесть услуг. Приводим их перечень. Речь идет о назначении и перечислении пособий:

по беременности и родам,

по временной нетрудоспособности,

по уходу за ребенком,

единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медорганизации на раннем сроке беременности,

пособий при рождении ребенка (в том случае, если эти пособия не может выплатить страхователь).

выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и при профессиональных заболеваниях. Конкретнее, речь идет о единовременных или ежемесячных выплатах застрахованным гражданам, либо тем, кто обладает правом на получение страховых сумм в случае их смерти.