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14.12.2019 06:52
Рубрика: Общество

Соцстрах сломал все границы

Получить больничные и "детские" пособия теперь можно не по "прописке"
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Неделя № 280(8038)
Получить пособие по уходу за ребенком от Фонда социального страхования (ФСС) теперь можно в любой точке страны, а не строго там, где человек "прописан". Это помогает свести к минимуму временные и материальные затраты людей и компаний при получении госуслуг, пояснили "РГ" в ФСС.
Получить все причитающиеся на новорожденных выплаты теперь можно в любом регионе. Фото: REUTERS Получить все причитающиеся на новорожденных выплаты теперь можно в любом регионе. Фото: REUTERS
Получить все причитающиеся на новорожденных выплаты теперь можно в любом регионе. Фото: REUTERS

Фонд начал постепенно стирать границы между регионами с 1 февраля прошлого года. Сначала стали доступны для получения в любом регионе регистрация и снятие с учета в ФСС людей, которые участвуют в обязательном соц­страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Одновременно страхователи-физлица, которые взаимодействуют с ФСС, смогли дистанционно отправлять в фонд документы, необходимые для начисления и уплаты страховых взносов, документов, подтверждающих правильность этих расчетов.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Стали известны размеры больничных и детских пособий на 2020 год

С начала нынешнего года фонд начал оказывать услугу по регистрации и снятию с учета страхователей-компаний по месту нахождения их обособленных подразделений, филиалов.

А с 1 июля на экстерриториальный принцип были переведены еще шесть услуг. Приводим их перечень. Речь идет о назначении и перечислении пособий:

по беременности и родам,

по временной нетрудоспособности,

по уходу за ребенком,

единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медорганизации на раннем сроке беременности,

пособий при рождении ребенка (в том случае, если эти пособия не может выплатить страхователь).

выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и при профессиональных заболеваниях. Конкретнее, речь идет о единовременных или ежемесячных выплатах застрахованным гражданам, либо тем, кто обладает правом на получение страховых сумм в случае их смерти.

Общество Здоровье Общество Соцсфера Соцзащита Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования Правила выдачи и оплаты больничного

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