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Проект об улучшении условий в СИЗО для матерей с детьми прошел II чтение 18:02
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10.12.2019 18:02
Рубрика: Власть

Проект об улучшении условий в СИЗО для матерей с детьми прошел II чтение

Текст: Татьяна Замахина

Беременные и женщины, имеющие при себе малолетних детей, должны содержаться отдельно от остальных. Об этом говорится в законопроекте, который Госдума поддержала во втором чтении.

Законопроект внесли сенаторы во главе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Предлагается установить санитарную норму не менее четырех квадратных метров на каждого ребенка в возрасте до трех лет, если он находится в камере вместе с матерью. Кроме того, беременных женщин и матерей с детьми будут содержать отдельно от остальных.

Фото: iStock
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Принятие законопроекта призвано способствовать улучшению условий указанных категорий в местах содержания под стражей, указали авторы.

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пояснил, что в настоящее время санитарные нормы по размеру площади в камере на человека распространяются на подозреваемых и обвиняемых. Однако дети к таковым не относятся. В результате пробел в законодательстве ухудшает условия содержания матерей с детьми.

Предлагаемая мера - гуманная, в первую очередь по отношению к детям, подчеркнул парламентарий.

- Улучшение условий содержания для подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей с детьми и их нахождение отдельно от основного контингента должны также способствовать их исправлению, - уверен он.

Власть Работа власти Происшествия Правосудие Тюрьмы Законодательная власть Госдума Тюремная реформа
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