Почти 40 процентов работников предприятий имеют хронические заболевания, у каждого третьего избыточный вес, больше половины страдают от периодических депрессий, 60 процентов работающих мужчин курят. Таковы данные диспансеризации, и они мало чем отличаются год от года.

В попытке изменить ситуацию Минздрав разработал пять рекомендательных модулей предприятиям страны по самым болезненным на сегодня точкам. Это низкая двигательная активность, нездоровое питание, курение, алкоголь и стрессы. Бороться с пороками предлагают не только субсидированием покупки абонементов в бассейн и тренажерный зал, но и введением, например, премий тем, кто бросил курить и пить, намереваются также корректировать ассортимент блюд в заводских столовых и т.д. Планируется, что на предприятиях к советам врачей прислушаются и со следующего года начнут внедрять оздоровительные программы.

"Российская газета" решила выяснить, а какой опыт уже сегодня есть в регионах, что делают на заводах и в многочисленных учреждениях страны для здоровья работников.

Общеукрепляющая, утром отрезвляющая

На одном из волгоградских пищевых производств вместо традиционных кнута и пряника ввели метод рубля и томатного сока. Курить здесь запрещено, зато некурящие получают ежемесячно от директора томатный сок прямого отжима и премии. Не куришь - тысяча рублей прибавки, куришь - тысячу из зарплаты вычитают. Как отмечают юристы, штрафы за курение трудовым законодательством не предусмотрены. Но за счет премии снижать выплаты можно, если это прописано внутренней документацией предприятия.

К слову, в Перми на одном из крупных предприятий каждый, кто бросает курить, уже сегодня получает премию в размере 5000 рублей.

А в Омской области фермер из деревни Соусканово Сергей Чередов уже на протяжении десяти лет за свои деньги кодирует сотрудников от пьянства.

- Другого выхода нет, - рассказал "РГ" Сергей Никитич. - Не закодируешь - и посевная, и уборочная пойдут насмарку. Помню, как-то трактор купил, а посадить на него некого. Мужиков в деревне много, но какой из пьющего работник. Поэтому перед началом полевых работ я собираю всех желающих и везу к наркологу. Кодировка одного сотрудника обходится в три тысячи рублей.

Интерьер рабочего места можно сделать необычным и даже вызывающим - лишь бы не отвлекал. Фото: Reuters

Лягте на пол, три-четыре

На некоторые астраханские предприятия во время рабочего дня приезжает группа профессиональных танцоров и ведущих с аппаратурой и для работников устраивается физкульт-танцкласс. Танцевальная зарядка под зажигательную современную музыку продолжается около 20 минут. Ведущие показывают несложные движения, а артисты "заводят" работников.

С помощью музыки и танцев уже разминались, например, сотрудники городского центра занятости населения, крупного банка, телерадиокомпании и одной из астраханских школ.

Ну а в Самаре сотрудники 15 организаций начали делать производственную гимнастику. Упражнения рассчитаны на "спортсменов" в офисной одежде, так что ни пиджаки, ни юбки не мешают.

В выигрыше даже начинающий

В Кузбассе действует программа "Стакан молока в день - каждому работающему". Любое предприятие на собственные средства покупает молоко местных производителей и бесплатно обеспечивает им сотрудников.

Первым хартию о добровольном участии в проекте подписал директор одного из кузбасских молочных заводов, где такая форма соцподдержки действует уже много лет. К "молочной" хартии присоединились также три угледобывающих и одно химическое производство.

Тем временем на предприятиях цементной отрасли Сибири создаются все условия для активного образа жизни. Как рассказала директор департамента персонала и организации управления холдинга Марина Горбунова, на двух заводах функционируют спортивно-оздоровительные комплексы с тренажерными залами и бассейнами, где можно заниматься бесплатно.

Ну а работникам Дальневосточной железной дороги после осмотра медработника предлагают ручной и механический массаж, тестирование и тренинги у психолога, занятия теннисом, плавание и аудиовизуальную стимуляцию.

Последнюю услугу полюбили больше всего машинисты - те, чей труд требует особого внимания. Человек надевает наушники и очки, подключенные к специальному аппарату, и 20-25 минут слушает пульсирующие звуки и видит мерцающий свет. Это успокаивает и одновременно активизирует работу мозга.

Игровые виды спорта способствуют более уверенному продвижению по служебной лестнице. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Штраф - миллион

На Ямале 130 предприятий уже готовы внедрить у себя программы корпоративного оздоровления. Так, на самых богатых производствах, связанных с добычей нефти и газа, программы оздоровления действуют уже несколько десятилетий. Даже на самых отдаленных месторождениях, где вышки стоят в снегу, работники могут пройти высококлассное медицинское обследование. А в качестве профилактики бесплатно занимаются в тренажерных залах, плавают в бассейнах, при этом могут поехать лечиться практически в любой санаторий страны.

Как отмечает главный врач Центра медпрофилактики Ямала, работодатели денег не жалеют, потому что подсчитали: каждый вложенный в оздоровление работников рубль, в конечном итоге приносит им 3-4 рубля последующей экономии.

При этом и санкции за употребление спиртного и курение бывают нешуточные. Так, на заводе по производству сжиженного природного газа в Сабетте штраф только за провоз алкоголя на территорию вахтового поселка ни много ни мало - миллион рублей.

Интересно, что...

Премия за больничный

В Японии, если работник больше года не был на больничном, он получает премию. Компания может оплатить ему и поход в ресторан с семьей. А в Эмиратах премии платят сотрудникам, сбросившим лишний вес.

Как это было

"Приступаем к водным процедурам"

Каждое утро во времена СССР начиналось с зарядки, которую проводили по радио. При этом по будням ровно в 11 часов в эфире наступало время производственной гимнастики. Закрылась программа в 1991 году. Ведущими вплоть до последнего времени были заслуженный мастер спорта, трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ирина Назарова и диктор Владимир Костылев. Они вели производственную гимнастику поочередно. Радиозарядка стала идеей для известной песни Высоцкого.

В тему

В схватке с депрессией

По данным исследований Всемирной организации здравоохранения, меры по охране здоровья на рабочих местах помогают сократить на треть продолжительность пребывания работников на больничном. Доказано, что курильщики отсутствуют на работе на 5,5 дня больше, чем некурящие. Депрессия приводит к 11,5 дня пониженной производительности труда каждый месяц. И до 45 процентов несчастных случаев и травм на работе связаны с алкоголем.