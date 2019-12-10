Под Брянском убили четырех человек

Брянская полиция задержала 24-летнего жителя райцентра Карачев - его подозревают в убийстве четверых земляков.

По версии следствия, 8 декабря подозреваемый выпивал у своих знакомых и в процессе застолья поссорился с 26-летней девушкой. За даму вступился ее 50-летний кавалер. Тогда парень взял кухонный нож и нанес смертельные ранения сначала девушке, потом кавалеру, а напоследок еще двум мужчинам, хозяевам дома. После чего покинул место преступления.

Найти его не составило труда. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос о помещении его под стражу, сообщили в управлении СКР по Брянской области.