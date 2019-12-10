Суды, школы и ТЦ атаковали "телефонные террористы"

Всю последнюю неделю Москва переживает атаку "телефонных террористов": практически ежедневно "минируются" ТЦ, школы, иногда - аэропорты. Но под самый мощный шквал попали суды - их эвакуировали сразу в 12 районах.

Сообщения о якобы заложенной бомбе поступают в основном по электронной почте, их текст практически идентичен. "Работа судов вынужденно прерывается, - рассказала "РГ" пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. - Ведь в обязательном порядке уведомляются экстренные службы, эвакуируются и сотрудники, и посетители. Заседания фактически срываются".

Аналогичная ситуация и в торговых центрах, и в школах. За последнюю неделю из мегамоллов на шоссе Энтузиастов и Большой Черемушкинской улице, 20 школ и 14 судов было эвакуировано более 9 тысяч человек. И если на учебном процессе это по большому счету не отразилось, то для ТЦ несколько часов простоя принесли миллионные убытки. В аэропортах Шереметьево и Домодедово, куда тоже поступили угрожающие сообщения, эвакуация не проводилась, однако полиция была вынуждена проверять все помещения. "Ранее ложные звонки о минировании поступали и в Московский парламентский центр, - рассказал "РГ" председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. - Были эвакуированы сотрудники и посетители нашей приемной. Действия телефонных террористов не только наносят большой материальный ущерб, но и создают панические настроения в обществе. Специальные службы вынуждены выезжать по ложным звонкам, а в этот момент кому-то требуется реальная помощь". Мотивы "телефонных террористов" могут быть разными, рассуждает известный московский адвокат Владимир Постанюк. "В одних случаях о бомбах сообщают психически больные люди, в других - обыкновенные хулиганы, - отметил правовед в беседе с "РГ". - Однако, как правило, телефонный терроризм - это инструмент политического шантажа". Очевидно, декабрьская атака - как раз такой случай. Большинство звонков и сообщений идет из-за рубежа и, как правило, через IP-телефонию, подчеркивает Шапошников. Именно поэтому вычислить и наказать авторов писем практически невозможно. Несмотря на это, законодатели рассчитывают на ужесточение наказания за телефонный терроризм.

Только за неделю из судов, школ, торговых центров было эвакуировано 9 тысяч человек

Как рассказал Владимир Постанюк, сейчас заведомо ложное сообщение о теракте подпадает под статью 207 УК РФ. В зависимости от мотивов преступнику присуждают либо штраф от 200 до 500 тысяч рублей, ограничение свободы на 3 года или принудительные работы на тот же срок. Депутаты считают, что наказание должно быть строгим вне зависимости от мотивов и даже хулиганы должны отвечать по всей строгости. "Скорее всего, уже в весеннюю сессию обсудим с коллегами возможное изменение статьи 207 УК РФ, исключив из нее признак "совершенное из хулиганских побуждений". Ложное сообщение об акте терроризма должно караться как преступление, независимо от того, из каких побуждений оно было совершено", - заявил "РГ" спикер Мосгордумы.