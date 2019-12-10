В Иванове возбудили дело о пропаже ребенка

Следствие в Ивановской области возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего после сообщений о пропаже ученика начальной школы.

Как сообщает СК РФ, восьмилетний мальчик Володя Мягков бесследно исчез 9 декабря по пути из школы домой в городе Кинешма Ивановской области. Последний раз его видели на улице Щорса около 13.00.

- С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), - сообщили в СК.

Поиски пропавшего ребенка продолжаются.

Как уточнили в полиции, сейчас идет работа с учениками школы, которую посещал мальчик. Сотрудники полиции выясняют, как мальчик проводил свое свободное время, какие места посещал. Ведется массированная отработка открытой местности, районов города, где проживал ребенок.

Полицейские также изучают записи с камер наружного видеонаблюдения.