В Москве убита студентка РУДН

Молодая девушка найдена убитой в квартире на юго-западе Москвы, сообщает столичное ГСУ СК. По данным РИА "Новости", Анна Егорова училась на филфаке РУДН.

Тело 21-летней потерпевшей было найдено сегодня в квартире на улице Академика Виноградова. Оно было завернуто в одеяло. Следователи тщательно осмотрели место происшествия, собран материал для расследования. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство".

По данным агентства, девушка успешно училась на лингвиста, была на 4-м курсе. Ее характеризовали как дружелюбную и общительную. Вуз намерен помочь в организации похорон. Проводятся оперативные мероприятия по розыску преступника.