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10.12.2019 22:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве убита студентка РУДН

Текст: Сергей Бабкин

Молодая девушка найдена убитой в квартире на юго-западе Москвы, сообщает столичное ГСУ СК. По данным РИА "Новости", Анна Егорова училась на филфаке РУДН.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Тело 21-летней потерпевшей было найдено сегодня в квартире на улице Академика Виноградова. Оно было завернуто в одеяло. Следователи тщательно осмотрели место происшествия, собран материал для расследования. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство".

По данным агентства, девушка успешно училась на лингвиста, была на 4-м курсе. Ее характеризовали как дружелюбную и общительную. Вуз намерен помочь в организации похорон. Проводятся оперативные мероприятия по розыску преступника.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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