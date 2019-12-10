Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске

Арбитражный суд Амурской области нашел нарушения в деятельности ЧОП "Сириус-А", охранявшего Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства, где один из студентов устроил стрельбу.

Было установлено, что сотрудник, дежуривший в учебном заведении в день трагедии, не имел лицензии на охранную деятельность. Он также не помешал пронести в учебный корпус огнестрельное оружие.

Прокурор просил наказать частное охранное предприятие штрафом в 200 тысяч рублей, либо на три месяца приостановить деятельность фирмы. Суд принял решение оштрафовать ЧОП на 100 тысяч рублей. Защита намерена обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции.

- Считаю, что решение суда незаконно. Нет причинно-следственной связи между тем, что у охранника отсутствовала лицензия и стрельбой в колледже. В учебном заведении не было рамки металлоискателя, и по закону охранник ЧОПа не имеет права досматривать вещи студентов. Если бы у него была лицензия, он все равно не сумел бы распознать, что студент несет в своем рюкзаке, - заявил "РГ" адвокат Андрей Иванов.

Напомним, трагедия в благовещенском колледже произошла 14 ноября. Студент пронес в учебное заведение ружье и открыл стрельбу в аудитории. Один его однокурсник погиб, трое пострадали, а сам стрелок покончил с собой. Возбуждены уголовные дела.