В Бурятии ребенок больше суток провел в квартире с мертвыми родителями

В городе Северобайкальске Республики Бурятия 11-месячный ребенок оказался заперт в квартире с мертвыми родителями. 34-летнюю женщину и ее 40-летнего мужа нашли после того, как мужчина не вышел на работу, и обеспокоенные коллеги отправились к ним домой, чтобы узнать, в чем дело.

"Квартира находилась на первом этаже. Заглянув с улицы в окно, работники увидели на диване тела супругов, после чего позвонили в правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе СУ СК Бурятии.

На место приехала следственно-оперативная группа. Когда полицейские вскрыли дверь, они увидели ребенка. Предполагается, что рядом с покойными малыш провел больше суток. Его уже обследовали медики. Сейчас он находится в приюте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Обстоятельства смерти мужа и жены выясняются. Точную картину событий установят в ходе судебно-медицинских и судебно-криминалистических экспертиз.