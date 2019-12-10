В Башкирии наказали врачей, прикрепивших датчики на пациента скотчем

Трое сотрудников Стерлитамакской городской больницы № 4 привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что зафиксировали прибор Холтера на теле пожилого мужчины скотчем. А одного врача еще и оштрафовали. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

В надзорном ведомстве уточнили, что прокуроры организовали проверку после сообщений о случившемся в СМИ, в которых говорилось, что в конце ноября врачи прикрепили на грудь мужчины датчики аппарата с помощью липкой ленты - обычным скотчем, а не лейкопластырем. Дочь пациента сняла своего отца на телефон и разместила видео в социальных сетях.

Прокуратура Стерлитамака внесла в адрес главного врача больницы представление об устранении нарушений закона. После этого по инициативе надзорного органа врача, которого посчитали виновным в этом инциденте, привлекли к административной ответственности за оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством требований. Ему выписали штраф в три тысячи рублей.

В минздраве Башкирии уточнили, что провели служебную проверку сразу после появления данной информации в интернете, по итогам которой дисциплинарные меры воздействия применены к ответственным лицам.