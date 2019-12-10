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10.12.2019 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани руководство школы слетало в ОАЭ за счет родителей

Текст: Олег Корякин (Казань)
В Казани состоялось заседание координационной комиссии по противодействию коррупции в Республике Татарстан.
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости 2812509 19.03.2016 Гольф и яхт клуб Dubai Creek. Владимир Вяткин / РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
2812509 19.03.2016 Гольф и яхт клуб Dubai Creek. Владимир Вяткин / РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

О вопиющих нарушениях в школах рассказал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафигов на заседании республиканской антикоррупционной комисии.
За 9 месяцев в России выявлено 26 тысяч коррупционных преступлений

"Руководители ряда образовательных организаций превратили школы в бизнес-центры по выколачиванию денег с родителей учащихся", создав центры платных образовательных услуг", - заявил он. - "Притом деньги получают немаленькие: например, гимназия №19 с 2018 года по первое полугодие 2019-го собрала более 50 миллионов рублей. Причем, на что шли деньги? Начислялась дополнительная зарплата директору, заместителям и другим представителям администрации. В среднем более 100 тысяч рублей в месяц каждому".

За счет таких накоплений, по словам главы татарстанской прокуратуры, руководство гимназии даже умудрилось организовать корпоративный выезд в Объединенные Арабские Эмираты за 570 тысяч рублей под предлогом обмена опытом.

"Администрации школ стали слишком автономными. Но автономные не означает бесконтрольные", - заключил Илдус Нафигов - "Сколько можно кошмарить родителей? И главам районов и минобрнауки надо поставить точку в этом вопросе. Необходимо жестко реагировать на нарушения вплоть до расторжения договоров с руководителями учреждений, невзирая на былые заслуги".

Между тем в пресс-службе мэрии Казани "РГ" пояснили, что с 22 по 27 марта текущего года пять сотрудников гимназии №19 приняли участие в Глобальном форуме по образованию и навыкам в городе Дубай. Он проводится ежегодно и приурочен к церемонии награждения лучших учителей мира. Во время форума для педагогов проводили мастер-классы, круглые столы. Они также посетили выставку инновационных разработок в сфере образования. Поездка носила рабочий характер. Она была организована в каникулярное время за счет внебюджетных средств гимназии.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Образование Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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