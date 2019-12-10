В Прикамье водитель насмерть сбил двух пешеходов

Сегодня утром на подъезде к Перми по трассе М7-Волга водитель автомобиля Lada Vesta насмерть сбил двух пешеходов 1977 и 1974 годов рождения, после чего автомобиль вылетел за пределы дороги и перевернулся. От полученных травм водитель транспортного средства скончался на месте.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, предварительно установлено, что пешеходы в темное время суток стояли на обочине проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Водитель транспортного средства не сразу их заметил и не успел среагировать. В аварии так же пострадала 32-летняя женщина, пассажирка транспортного средства. Ей назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.